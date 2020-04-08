經濟

澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%

【明報專訊】捲入瑞幸咖啡財務造假風波的神州租車（0699）昨澄清，指集團未持有瑞幸的股份或參與其任何商業交易，瑞幸大股東兼董事長陸正耀無參與集團日常運作。集團昨復牌後大升。

神州租車昨曾高見2.91元，大升48.5%，收市仍升34.2%至2.63元，成交金額8.73億元。集團指出，其財務報表已經核數師審核或審閱，瑞幸咖啡大股東及主席陸正耀早於2016年4月已辭任集團首席執行官一職，改任非執行董事，沒有參與集團的日常管理，至於瑞幸首席營運官劉劍亦在2015年起不再擔任神州租車部門總監一職，強調集團與金融機構的業務關係及營運保持正常。

不過，評級機構標普仍然把神州租車的信用評級從「B+」下調至「B-」，並將評級列入負面信用觀察名單。標普認為，雖然神州租車與瑞幸沒有直接關係，但兩家公司董事長同為陸正耀，部分管理層亦先後在兩家公司工作，令投資者憂慮集團管治情况。由於集團股票及債券價格大跌，其於資本市場融資渠道急劇減少，與銀行的關係或會​​受考驗。

遭標普下調信用評級

該行又指出，雖然神州租車有意出售二手車的潛在現金流入，為流動性提供部分支撐，但出售情况仍取決市場需求，因此將集團資金流動性狀况調整至「疲弱」。如集團與銀行關係惡化，無法從資本市場獲取資金，增加公司的流動性及再融資壓力，或會進一步下調其評級。

相關字詞﹕瑞幸造假帳 陸正耀 神州租車 瑞幸咖啡

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