港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現

明報記者 陳偉燊

根據路透社的報道，Argyle Street是於3月底向東芝首席執行長綱川智發信，要求東芝在安排持股僅四成的Kioxia上市，之後便將Kioxia脫手，及將套現所得回饋股東。不過，東芝回覆路透社時，只稱未作決定，Kioxia則稱不會評論。

倘Kioxia上市 估值達320億美元

據指，Kioxia一旦落實上市，整家公司估值將達320億美元。這相比東芝在2018年時將Kioxia控制權轉售美國私募基金貝恩資本，只作價180億美元，大幅漲價。不過，礙於新冠肺炎疫情影響，Kioxia的上市計劃仍然有待落實。本報從市場方面了解到，Kioxia若推動上市，可能最快要在今年底才有眉目。

本報向Argyle Street的合伙人陳健查詢時，他說至今為止未獲東芝方面回應。他說，早年東芝轉售Kioxia控制權時，有平售之嫌，當時曾經反對。如今Kioxia正醞釀上市，估值較早年倍升，因此更應該趁Kioxia上市時出售股份套現，回饋股東。他們在香港，仍然持有中巴股權及繼續要求中巴提高回報。

陳健：應趁上市套現 回饋股東

Argyle Street在港最為人認識的是其創辦人及牽頭人葉維義，該行更早於2015年涉足已故華懋集團董事長龔如心曾參與投資的丹楓控股（0271）（現稱亞證地產），最終成功向丹楓施壓，落實回購股份及派特別息，之後並賣盤。該基金進一步從龔如心另一投資項目安寧控股（0128）埋手，承購中巴股份，並且增持至約3%股權，向中巴大股東顏氏家族出手，要求回購、質疑公司管治，甚至提高對股東的回饋。今次Argyle Street遠渡東洋，與東芝力拼之前，其實亦曾經與日本第一生命保險、長府製作所甚至澳洲賭股Donaco交手（見表）。