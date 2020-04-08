畢馬威：科企擴張基本面無變

畢馬威調查訪問近570間企業，結果顯示在肺炎疫情爆發前，有52%受訪科企今年計劃增加員工人數。與其對比鮮明的是，即使未計肺炎影響，消費行業企業已有高達41%計劃年內裁員。金融、專業服務及公用行業情况較穩定，各有約兩至三成公司有增聘員工計劃。

疫情前五成科企擬增聘員工

施禮信表示，與客戶的交流中了解到，有部分公司現時停止招聘或凍結員工人數，但仍相信該行調查得出的趨勢有效。他解釋，科企加速擴張的基本面未有改變，主要是因為各類公司「數字化」的趨勢均日益加強，近期的「在家工作」潮流亦證明了這一點。去年本港專業人士薪酬方面，未轉工的受訪者中，有兩成去年全年未獲加薪，44%人士加薪幅度介乎3%至5%間，此外八成人士獲發花紅。畢馬威行政人員招聘服務總監許秀芝表示，現時市場對從事監管工作、反洗錢等合規方面的人才較有需要，此外因應近期市場波動，對於規劃投資風險的專才亦有一定需求。