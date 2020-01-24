SHIBOR昨全線下跌

昨隔夜Shibor大跌至0.806厘

昨日隔夜Shibor大跌19.5個基點（1厘等於100基點）至0.806厘，而一周及兩周Shibor分別跌至1.77厘及1.38厘。9個月Shibor亦跌穿2厘，報1.993厘，目前僅一年期在2厘以上，昨日跌9.5個基點至2.07厘。

至於同樣能反映銀行資金成本的銀存間質押式回購加權利率，亦同樣大跌。隔夜的回購利率（DR001）較前一日下行18個基點，跌至0.7865厘，是有紀錄以來最低。

DR001自2014年12月開始公布以來，至今年之前，僅曾短暫跌穿1厘，但自今年1月6日後，持續在1厘以下，至昨日再刷新低位。至於銀存間7天期質押式回購（DR007）加權平均利率亦大跌28個基點，報1.2956厘，直逼歷史地位。

分析：貨幣市場利率下限降低

內地分析認為，超額存款準備金利率是作為市場利率的下限，沒有下調之前為0.72%，限制了銀行間隔夜質押式回購利率的跌幅。但昨日起由0.72%下調至0.35%，意味着貨幣市場利率的下限降低了。