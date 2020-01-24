中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅

外管局：受強美元及油價挫影響

外管局新聞發言人、總經濟師王春英表示，外匯儲備較年初下降473億元，降幅為1.5%。而3月外儲減少，主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。此外，美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。因此在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯儲備規模有所下降。

王春英預計，受疫情及地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。不過隨着中國抗疫和經濟社會發展取得成效，企業復工復產明顯加快，實體經濟逐步恢復和改善，經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

在海外疫情見放緩及國際股市飈升之下，美元指數下跌，帶動在岸人民幣（CNY）昨日急升，日間收市時段報7.055，升353點子（1元等於10000點子），創近三個星期新高。離岸人民幣（CNH）先後升穿7.07及7.06，昨晚高見7.0548，大升520點子。

港外儲4375億美元 較2月減82億

另外，香港金管局昨日公布，截至3月底本港官方外匯儲備資產4375億美元，較2月減少82億美元；外匯儲備資產規模相當於香港流通貨幣的6倍多，或港元貨幣供應M3約45%。