經濟

花旗：4月初日均博彩收入僅1億

【明報專訊】澳門主要賭場雖然恢復營運，但是花旗最新的報告指出，4月初日均的博彩收入只有1億元（澳門元，下同）而已，比3月份時日均1.7億元為差。摩根士丹利的報告進一步顯示，旅客大抵將外訪旅遊的計劃延期12個月或更長時間，就算五一勞動節檔期將至，到訪港澳旅遊者將少之又少，不利香港及澳門的旅遊業。

比3月份日均1.7億元差

花旗表示，4月份首5日的賭收才只有5億元，即日均1億元，比3月份時的1.7億元，大減41.18%，這與3月底時內地加緊檢疫及通關措施不無關係，因此賭收進一步下跌。不過，以該行所見，由少數賭客產生的貴賓博彩贏率大抵維持正常，該行維持4月份全月賭收預測在15億元水平，即按年下跌94%。

反映旅客外訪意欲過去數星期轉差

摩根士丹利則認為，五一檔期將至，但是從其接觸到的被訪者所知，有意到訪內地、香港及澳門者只有12%、9%及7%而已。這反映旅客外訪意欲在過去數個星期轉差，五一檔期擬外訪港澳者既佔比低至7%至9%，就算在之後6個月，有意訪到訪港澳的旅客比例亦少於20%。因此該行認為，這對香港的零售及澳門的旅遊業構成負面影響。就算其統計顯示，有三成被訪者曾在網上查閱休閒旅遊資訊，但是比上周所花時間減少8%，亦比再前一星期減少6%，所以估計對旅行社亦構成負面影響。

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