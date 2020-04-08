澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周

明報記者 陳偉燊

本周五受難節開始至下周一復活節假期，向來為港人訪澳的黃金檔期，本報翻查澳門主要賭場酒店官網資料顯示，除個別用作醫學觀察酒店之外，當地全部賭場酒店均有房供應。主要賭場如金沙中國（1928）旗下威尼斯人的豪華皇室套房，去年復活節翌日4月22日叫租達1448元，今年則降至1258.2元，減幅13.11%。澳門博彩（0880）新葡京的房租最低為1347.59元，按年減2.91%。

至於銀河娛樂（0027）的澳門銀河的最低房租則低至1198.4元，按年減37.72%。永利澳門（1128）在澳門半島的永利澳門房租只有1558元，比去年大劈56.59%。

實德：控疫好過香港 部分港客寧留澳

因應各地限制旅客入境，實德環球（0487）副主席馬浩文不諱言，這有如落重藥般，希望最終全面控制疫情。顧及內地再隔一段時間才實現全面通關計。

他直指：「五一檔期亦不用看，最快合理而有生意做，都要待至5月中、5月底」。現時他所見，澳門控制疫情好過香港，亦見部分港客寧願留澳。個別東南亞國家如緬甸亦落實封國，因此遠赴當地的內地商務客轉到澳門停留，因此酒店仍有部分客路。

不過，在賭場營運方面，馬浩文說：「只能靠本地客、留澳的內地商務客，4月的賭收可能只有3月份的一半」。因此他們着手將酒店、賭枱數目保留一半運作，並推行員工半薪留職，要務是保持員工士氣及保持返工狀態。

澳博梁安琪：最重要大家健康

澳博聯席主席兼執行董事梁安琪指：「（賭收、酒店入住及訪客數目）需要考慮到疫情變化及政府政策而定，公司、員工及管理層要做到業務平穩，但是最重要還是大家健康，國家及港澳已經採取保護及安全措施，作為業界，要向好的方向想，在疫情後齊心合力做好業務。」

旅遊業議會：只能期待疫情快過

澳門旅遊業議會會長胡景光亦稱：「澳門的旅遊、酒店在4月份處於停擺階段，只能期待疫情快些過去。由於業界聽聞廣東省內旅遊漸次恢復，因此他期待5月份澳門業界有望重新營運，復活節檔期基本不用想太多。」以他所見，三星級酒店入住率仍達八成，但是主要接待未能返鄉的外勞為主，現時日均訪澳旅客只餘100至200名，因此業界生意淡靜。