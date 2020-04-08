經濟

李嘉誠父子8400萬增持長實

【明報專訊】長和系業績後，創辦人李嘉誠及主席李澤鉅父子即展開連環增持行動，據聯交所資料顯示，兩人在4月首四個交易日增持長實（1113），合共涉資近8400萬元。統計自上月19日長和系公布業績以來，李氏父子已合共增持2044.85萬股，涉資7.78億元，同期增持另一旗艦長和（0001）則僅動用約4600萬元。

據聯交所資料顯示，李嘉誠及李澤鉅父子透過各自擁有五成權益的公司，分別於4月1日、4月2日、4月3日及4月6日，買入合共195.9萬股長實股份，以總代價約8390.43萬元計算，平均價約42.8元，李嘉誠持股由33.43%升至34.48%，李澤鉅持股亦由34.5%升至34.55%。自上月19日長和系公布業績以來，李氏父子已合共增持2044.85萬股，涉資7.78億元。

自業績公布 累計7.78億增持長和系

另外，李氏父子亦在4月3日，以平均價每股52.0514元增持長和10.15萬股，涉資528.32萬元，李嘉誠的長和持股由30.13%升至30.14%，李澤鉅持股亦由30.204%升至30.206%。兩人自3月19日起已增持95.15萬股，涉資4558.21萬元，長和和長實股價昨日分別收報57.6元和45.95元，比3月19日上升26.4%和33.6%。

霍建寧去年薪酬2.27億 多過李澤鉅

此外，據長和及長實昨日上載年報資料，李澤鉅去年從長和、長實及長江基建（1038）收取總酬金為2.14億元，按年上升3.6%，而長和聯席董事總經理霍建寧去年總酬金則為2.27億元，按年上升不足1%。

相關字詞﹕霍建寧 李澤鉅 李嘉誠 長實 長和

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