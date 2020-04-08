港股兩日升千點 匯控重上40元

北水連續28日淨買入斷纜

北水重臨下，昨日主板成交增至1264億元，但港股通淨流入則斷纜，淨賣出4.67億元。此前，自2月24日至4月1日，北水連續28個交易日淨買入港股，合共達1602億元。昨日北水出現沽壓，主要沽售騰訊（0700）及小米（1810），兩股分別錄得4.24億元及4.86億元淨賣出，早前宣布取消派息的匯控（0005）則獲北水淨買入近5億元。

劉熾平沽60萬股騰訊 套2.27億

昨日二三線藍籌續領漲，銀河娛樂（0027）及旺旺（0151）均升逾7%，萬洲國際（0288）及創科實業（0669）分別升6%及5.7%。重磅股方面，匯控反彈3%重返40元，收報40.15元；友邦（1299）升2.5%，收報72.65元；騰訊升1.6%，收報387.6元。

據港交所股權披露資料顯示，騰訊執行董事兼總裁劉熾平於上周三（1日），以每股平均價378.718元，沽售60萬股騰訊股份，套現2.27億元。

百達財富：短期反彈或由流動性推動

百達財富管理亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud表示，雖然近期市况見好轉，但認為短期反彈可能只是由流動性推動，投資者宜維持審慎部署，他建議增持現金及減持股債。他又引用2008年時金融海嘯時情况，預料標指仍有可能再跌20至25%。他又估計中國首季GDP將按年收縮一成，但今年仍錄增長1.2%，而美國全年經濟會收縮2.1%。

高盛：未現見底條件 未反映疫症影響

高盛發表報告表示，MSCI除日本外亞太區指數自1月高位下跌逾三成後，目前僅屬熊市反彈，指股市仍未具備見底條件。他認為見底條件包括疫情感染數字下降、經濟動盪呈明朗化、刺激政策措施及資產被嚴重低估和頭寸減少等，他認為市場仍未完全反映疫症爆發的基本影響。