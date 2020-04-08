經濟

稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論

【明報專訊】「Ken Sir」呂宇健教路組團炒舊樓，更聲稱做朋友一齊投資不屬於「集體投資計劃（下稱CIS）」，不屬證監會監管。證監會昨日回覆本報查詢時表示不願置評。據了解，要斷定一項投資計劃是否屬於CIS，需要經調查才可定論，並非單憑資產管理人說辭就可過關，據證監於2013年發出的指引，判別CIS的四大特徵都未有提及「朋友」身分。

根據證監指引，CIS大致上具備四個元素，包括涉及財產安排、參與者對涉及的財產並無日常管理權、參與者的供款和所得利潤是匯集的，以及參與者是分享或收取從管理該項財產產生的回報為目的（見表）。四項元素當中，都未有提及管理人及參與者之間關係，對構成CIS有否影響。

根據《證券及期貨條例》，除非推廣宣傳材料已獲證監認可或取得豁免，否則凡發出任何推廣宣傳材料，載有向香港公眾發出參與集體投資計劃的要約，即屬犯罪；同時推廣CIS可能構成須向證監申領牌照的受規管活動業務，如未領有牌照，可導致干犯《證券及期貨條例》之下的罪行。恒指夜期至今早零時高水85點，報24,338點。

集體投資計劃要具備4元素

據了解，「夾份炒樓」行為是否構成「集體投資」，要根據雙方簽訂合約逐條調查分析。早年證監會曾指長實一項拆售酒店項目可能涉及集體投資計劃，雖然長實否認，但經調查後，最終長實仍決定取消全部銷售合約。消息指出，假如事件遭到調查，即使有人自稱與投資者是「朋友」，監管機構亦未必會信納，對雙方的關係，調查方會有自己的結論。

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