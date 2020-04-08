經濟

回應倡借錢炒匯控：從來無穩贏投資工具

【明報專訊】據《蘋果日報》昨日報道，身兼「匯豐小股東權益大聯盟」發起人的香港中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）除教投資物業外，原來亦有開班教學員以貸款槓桿買匯控（0005）股票收息套利，惟學員卻因匯控停止派息可能出現大幅虧損。呂宇健在聯盟facebook專頁回應稱，從來沒有百分百穩贏的投資工具，駕馭到風險才能取得相應回報。

批報道失焦 「放大其中一個業務」

呂宇健表示，《蘋果》報道只是放大他其中一個業務，模糊了是次記者會的焦點和原意，對此深表遺憾，不希望因為他的出席而令傳媒失焦。他指因為匯控多次強調其穩定派息政策，遂選擇以匯控作為收息工具，但匯控除淨後不派息，因此才組織小股東聯盟。他在另一份聲明中表示，成立聯盟本是單純的理念，但市場上出現負面的惡意中傷，對其動機作出不同的揣測。

此外，永發置業（0287）公布，該行已悉售所持之匯控股份，預料虧損720萬元，為匯控取消派息後，首家公布因沽售匯控錄得虧損的上市公司。永發指出，經檢討金融部分的策略後，認為交易對公司最有利，所得款項淨額將用作一般營運資金。

永發置業盡沽匯控 料蝕720萬

永發披露，該行在4月3日以每股平均價為37.88元沽出20萬股匯控，另在4月6日以平均價38.26元出售17.2萬股。該行亦在4月6日以平均價38.68元沽出另一批38.1萬股，所有股份共計套現2893.6萬元，交易後公司的股息收入將減少約280萬元。

相關字詞﹕套利 永發置業 匯豐小股東權益大聯盟 匯控 呂宇健

上 / 下一篇新聞

匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃
匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃
稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論
稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論
港股兩日升千點 匯控重上40元
港股兩日升千點 匯控重上40元
李嘉誠父子8400萬增持長實
李嘉誠父子8400萬增持長實
澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周
澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周
花旗：4月初日均博彩收入僅1億
花旗：4月初日均博彩收入僅1億
中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅
中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅
SHIBOR昨全線下跌
SHIBOR昨全線下跌
畢馬威：科企擴張基本面無變
畢馬威：科企擴張基本面無變
證監罰匯豐投資基金等350萬
證監罰匯豐投資基金等350萬
中芯上調首季收入毛利率指引
中芯上調首季收入毛利率指引
港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現
港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現
澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%
澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%
無法按時償本息 海航申債券展期
無法按時償本息 海航申債券展期
亞視遭追討4597萬債務
亞視遭追討4597萬債務
美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點
美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點
渾水轉載推文 狙擊愛奇藝
渾水轉載推文 狙擊愛奇藝
貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富
貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富
張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選
張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選
技術取勝：中集安瑞科短線可試3.7元
技術取勝：中集安瑞科短線可試3.7元
劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持
劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持
周顯：賭業難重拾昔日光輝
周顯：賭業難重拾昔日光輝
湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect
湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect
翠華不足1年13店結業停業 新增荃灣兩店 每月租金開支料涉近千萬
翠華不足1年13店結業停業 新增荃灣兩店 每月租金開支料涉近千萬
中環首季商舖租金大跌兩成
中環首季商舖租金大跌兩成
柏蔚山銀主盤2650萬蝕放
柏蔚山銀主盤2650萬蝕放
長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙
長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙
永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起
永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起
市建局東京街項目收17份標書
市建局東京街項目收17份標書
安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股
安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股