回應倡借錢炒匯控：從來無穩贏投資工具

批報道失焦 「放大其中一個業務」

呂宇健表示，《蘋果》報道只是放大他其中一個業務，模糊了是次記者會的焦點和原意，對此深表遺憾，不希望因為他的出席而令傳媒失焦。他指因為匯控多次強調其穩定派息政策，遂選擇以匯控作為收息工具，但匯控除淨後不派息，因此才組織小股東聯盟。他在另一份聲明中表示，成立聯盟本是單純的理念，但市場上出現負面的惡意中傷，對其動機作出不同的揣測。

此外，永發置業（0287）公布，該行已悉售所持之匯控股份，預料虧損720萬元，為匯控取消派息後，首家公布因沽售匯控錄得虧損的上市公司。永發指出，經檢討金融部分的策略後，認為交易對公司最有利，所得款項淨額將用作一般營運資金。

永發置業盡沽匯控 料蝕720萬

永發披露，該行在4月3日以每股平均價為37.88元沽出20萬股匯控，另在4月6日以平均價38.26元出售17.2萬股。該行亦在4月6日以平均價38.68元沽出另一批38.1萬股，所有股份共計套現2893.6萬元，交易後公司的股息收入將減少約280萬元。