匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃

明報記者

本報昨天曾致電、經訊息及社交平台聯絡呂宇健及聯盟另一代表葉子晴，以查詢對方是否教人打「擦邊球」一事等，惟截稿前均未獲回覆。呂宇健除出任「匯豐小股東權益大聯盟」發起人，同時身兼寶庭重建創辦人、香港中小型業主會創辦人、順裕資產管理大股東等，他旗下的寶庭曾在2018年以8319萬元中標屯門蚊型地。呂宇健近年一直在業主會以「Ken Sir」名義舉辦講座，聲稱可以教授無樓人士、中產零首期買樓等。

香港中小型業主會去年底曾舉辦多場「3小時『空手道』物業投資講座」，本報記者曾參與其中一場，每名參加者需支付100元報名費，講座當天雖屬工作日但亦有數十人參與。講座內容由教人投資劏房、車位到舊樓收購都有涉獵，另一名匯豐小股東大聯盟發言人、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴亦有份主講。

其中由呂宇健主講的收舊樓計劃，變相是吸納講座參加者齊齊投資（見圖），會上假設目標為一幢有50份業權的舊樓，只要有40名無樓人士以個人名義收購單位，可以避免以公司收購繳交的買家印花稅（BSD）。他提到，「最惡的（情况是業權）是超過21%或81%」，指即使不能買到八成業權，但只要有21%業權「邊個都搶唔到（發展權）」，因為若有發展商想強拍，必須擁有至少八成業權。而假設40人成功各自買入一個單位，便可滿足現行八成業權的強拍門檻。

指可鎖LIFT阻拍賣會競爭者

他表示，40名新業主可注入自己單位合資成立一家新公司，每人各持股2.5%，再合資公司名義申請及參加強拍。若強拍有其他發展商參與，價錢適合可變賣業權獲利，否則由現有成員集資重建項目。他將事情形容得相當輕鬆，指現時香港「樓花期」為30個月，即在收樓、拆樓完成後便可開始賣樓套現，事成後參與者除各自分得一個單位外，其餘單位可轉售分錢。在教授期間，呂宇健講得「很放」，例如他指在強拍當日，為求低價投得餘下業權，可有奇招：「通常係11至1點，喺安年大廈（業主會會址）會有拍賣會，有個有牌拍賣官睇場，但10點鐘（大廈）就鎖LIFT」，令有意參與者未能成功到達會場，「（競爭者）行得上嚟已經10點01分，拍賣完畢」。

呂宇健打「名人牌」 蔡志明否認相識

呂宇健更大打「名人牌」，曾展示「玩具大王」蔡志明及新世界中國執董方承光的照片，指蔡曾主動收購他旗下物業，聲稱最終蔡以「未來合作機會」換取他低價出售。不過本報向蔡志明查詢，他強調不認識呂宇健，對交易無印象，在港投資多為收租物業，並無與人合作等。

此外，呂宇健在講座中主動提及計劃可能涉及集體投資計劃的法律問題（見另文），強調「唔好犯一『滴』法」，但稱他的大律師告訴他，只要是朋友就不構成要約，因此「需要由陌生人轉化關係」，並向講座參與者發問「大家想唔想同我做朋友？」