Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業

上述舖位於海港城面向廣東道、近新港中心一段，據悉面積約1萬方呎，為兩層複式旗艦店，業界估計該舖月租約500萬元水平，即一年可慳約6000萬元。該舖目前已結業，本報向品牌店舖職員查詢，店員指由於租約期滿，該店會暫時結業，但公司仍在尋覓舖位，有適當地點會重新開業，該公司在截稿前未有正式回覆。

海港城業主九倉置業（1997）稱，由於商場與租戶簽訂保密協議，洽談內容和合約安排未能對外透露，不過，集團有多個中期和長期的發展計劃，並且不時檢討，待合適時候進行，公司會籍部分店舖於租約期滿後的時機，進行改善工程。該公司續稱，太子酒店較早前已開展全面翻新工程，有部分商戶包括廣東道的國際品牌有店舖裝修、調遷和擴充等計劃，一同做好準備，迎接下一個零售周期。

卑利街舖4年半勁蝕近半

零售市道低迷，有中環舖位大幅蝕讓離場。市場消息指出，中環卑利街18A至18號地下4號舖，現為近記粉麵廠，面積約420方呎，原以3000萬元放售，據悉最新以約1500萬元售出，呎價約3.57萬元，以現時月租約3萬元計，租金回報約2.4厘。原業主於2015年11月以2400萬元購入，持貨4年半帳面蝕約900萬元，若連使費料實蝕逾1140萬元，蝕幅47%。有代理指，是次為中區近年蝕幅最勁的舖位成交。