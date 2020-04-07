經濟

香港地產

澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場

【明報專訊】疫市下樓市持續調整，發展商亦鮮有推盤，部分發展商先把現樓項目轉售為租，其中已屆現樓的永泰（0369）沙田九肚低密度豪宅項目澐瀚，推出部分單位放租，據悉呎租約35元至42元水平。發展商回應指，項目現時會租售同步，而租賃業務只是起步階段，將逐步開始與不同租務代理開始聯繫，租賃仍在洽談中。資料顯示，樓盤共涉69伙，自2018年起開售，至今累沽約19伙。

永泰：租售同步 租賃正洽談中

參考區內代理提供資訊，發展商現推出招標的單位，包括澐瀚的洋房、分層戶以及特色單位，最平一伙為實用面積1614方呎的1座A室4房戶，參考租金6.18萬元，呎租即約38元；最貴則為實用面積1793方呎的單號示範屋，連全屋家具參考月租約8萬元，實呎租即約45元水平。

據悉，現時市場上已有部分單位獲承租，例如實用面積1939方呎的單號洋房，月租6.8萬元，呎租約35元，而3座一個實用面積1610複式戶，則以6.8萬元租出，呎租約42元。

樂聲電子1.7億購深水灣道屋

不過，雖然新冠肺炎疫情未有緩和，但港島南區豪宅市場仍獲買家大額承接。樂聲電子（0213）最新公布，以1.7億元購入深水灣道39號雙號屋，物業實用面積2939方呎，實呎57,843元；該洋房原業主為紡織業富商呂培安及有關人士，2010年以1.36億元購入，持貨10年帳面獲利約3400萬元或25%。資料顯示，該成交一度成為新冠肺炎在港爆發後南區最大宗二手成交。

高山企業8912萬購吉席街物業

此外，高山企業（0616）公布，該公司以約8911.5萬元購入中環吉席街93號及95號物業，包括93號全數100%業權，以及95號約83.33%業權，現只餘下95號2樓一個單位未收購。據該公司指，物業佔地2182方呎，計劃購入後拆卸並重建成商業或住宅綜合發展項目。

相關字詞﹕高山企業 吉席街 深水灣道39號 樂聲電子 澐瀚 轉賣為租 永泰

上 / 下一篇新聞

匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
小股東發言不到3分鐘落淚
小股東發言不到3分鐘落淚
聯盟搞手教人劏房起家
聯盟搞手教人劏房起家
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
葉氏化工月中推消毒搓手液
葉氏化工月中推消毒搓手液
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
煤氣展望評級 標普降至負面
煤氣展望評級 標普降至負面
高銀接受出售啟德住宅地
高銀接受出售啟德住宅地
彭博：安信信貸考慮賣盤
彭博：安信信貸考慮賣盤
曠視收入增長急放緩
曠視收入增長急放緩
歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點
歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
寶馬：中韓市場上月起開始改善
寶馬：中韓市場上月起開始改善
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業