澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場

永泰：租售同步 租賃正洽談中

參考區內代理提供資訊，發展商現推出招標的單位，包括澐瀚的洋房、分層戶以及特色單位，最平一伙為實用面積1614方呎的1座A室4房戶，參考租金6.18萬元，呎租即約38元；最貴則為實用面積1793方呎的單號示範屋，連全屋家具參考月租約8萬元，實呎租即約45元水平。

據悉，現時市場上已有部分單位獲承租，例如實用面積1939方呎的單號洋房，月租6.8萬元，呎租約35元，而3座一個實用面積1610複式戶，則以6.8萬元租出，呎租約42元。

樂聲電子1.7億購深水灣道屋

不過，雖然新冠肺炎疫情未有緩和，但港島南區豪宅市場仍獲買家大額承接。樂聲電子（0213）最新公布，以1.7億元購入深水灣道39號雙號屋，物業實用面積2939方呎，實呎57,843元；該洋房原業主為紡織業富商呂培安及有關人士，2010年以1.36億元購入，持貨10年帳面獲利約3400萬元或25%。資料顯示，該成交一度成為新冠肺炎在港爆發後南區最大宗二手成交。

高山企業8912萬購吉席街物業

此外，高山企業（0616）公布，該公司以約8911.5萬元購入中環吉席街93號及95號物業，包括93號全數100%業權，以及95號約83.33%業權，現只餘下95號2樓一個單位未收購。據該公司指，物業佔地2182方呎，計劃購入後拆卸並重建成商業或住宅綜合發展項目。