經濟

香港地產

首季申預售樓花急升兩倍 年半新高

【明報專訊】新冠肺炎疫情雖然重創環球經濟，但本港發展商仍積極為推盤作前期部署。地政總署資料顯示，今年首季新申請預售樓花的單位總數共涉4673伙，除相對去年第四季、即反修例風波最熾熱時只錄得1596伙，按季大增近兩倍外，更創2018年第三季錄得9923伙新申預售後的6個季度、即1年半以來的新高紀錄。

中洲火炭項目申請 涉1335伙

若以按年作比較，今年首季新申預售樓花涉4673伙，亦比去年首季錄得4034伙，按年增加16%。至於地政總署上月接獲的唯一新申預售樓花項目，為中洲置業旗下火炭坳背灣街住宅項目，單位總數1335伙，樓花期長約32個月，戶型料涵蓋開放式至4房。

另外，上月只有1個新盤獲批預售，為永泰（0369）屯門青山公路大欖段166號項目、涉517伙，而滾存待批樓花涉7595伙，按月增12%。

另地政總署今年首季批出6份住宅預售樓花同意書、涉3340伙，相對去年首季有3880伙獲批，按年跌14%；其中今年獲批預售的長實（1113）旗下涉1422伙的將軍澳日出康城SEA TO SKY、新地（0016）旗下涉699伙的天水圍Wetland Seasons Park第2期，目前仍然按兵不動。

上月僅永泰大欖項目批預售

市况方面，在「限聚令」影響下，雖然新盤市場只以銷售餘貨為主，但昨日連錄4宗大額成交、單日吸金逾1.36億元，其中永泰沙田九肚澐灃，最新售出5座5、6樓B室，實用面積2172方呎，另連平台和天台，成交價6480萬元、實呎2.98萬元，為項目本月開齋成交。

澐灃特色戶6480萬易手

新地將軍澳海天晉，透過招標再售1伙特色戶，為7B座7樓A室，實用面積849方呎連天台，成交價2249.85萬元，實呎2.65萬元，為項目3月底至今第5宗成交。另外，華懋青山公路琨崙，則以3028萬元（連車位），售出金琥珀32A號特色戶，實用面積2181方呎另連花園，實呎1.38萬元，為項目本月第3宗成交。

相關字詞﹕Wetland Seasons Park第2期 中洲置業 新申預售樓花 反修例風波 新冠肺炎

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