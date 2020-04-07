十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍

太古城平均呎租跌穿40元

十大屋苑中，太古城本月暫錄7宗租務成交，領先其他9個屋苑。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城最新錄得一宗租務成交位於青松閣中層G室，屬實用面積1015方呎3房連套房戶型，業主去年底叫價4.6萬元放租，新近減價5000元或一成後，以月租4.1萬元租出，呎租40元，但仍屬同類單位市價水平。以業主2007年購入價700萬元計，租金回報高見7厘。

美孚新邨暫錄5宗 3房租金回報見5厘

與此同時，荔枝角美孚新邨本月暫錄約5宗租務成交。香港置業首席區域董事余柏指出，美孚新邨第2期19座低層A室，實用面積686方呎，3房間隔，新近1.9萬元租出，呎租約28元。按業主於1997年以450萬元購入價計，租金回報約5厘。不過，鰂魚涌康怡花園及藍田麗港城買賣成交量低迷，同時租賃成交亦較疏落，本月首周均分別僅暫錄1宗租務個案。

映日灣首見預租 2房月租1.6萬

除了十大屋苑外，各區屋苑亦不乏租務成交。億京旗下荃灣楊屋道映日灣入伙在即，近期開始首見預租個案。美聯首席高級營業經理吳暉英表示，映日灣至今暫錄得約4宗租務成交，其中一伙位於2座中層H室，實用面積465方呎，屬2房間隔，設傳統梗廚，新近以月租1.6萬元租出，呎租約35元。按單位業主去年855.8萬元購入價計，租金回報約2.2厘。

甘道洋房20萬租出 返14年前水平

另外，洋房豪宅屢錄減租個案，據代理指，山頂甘道1號洋房，實用面積4232方呎，最新以月租20萬元租出，呎租約47元。據悉該洋房曾於2014年曾以30萬元租出，最新租金較6年前低33%，並重返2006年、即14年前水平。