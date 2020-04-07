太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌

明報記者 張允亭

十大屋苑中，本月首周成交量位列最高首兩位均為新界上車屋苑，其中沙田第一城，暫錄6宗成交，其次為天水圍嘉湖山莊，暫錄5宗成交。中原區域營業經理文家輝表示，天水圍區內不乏準買家在疫情下物色平盤，惟普遍減價幅度未有擴大，令交投步伐減慢。嘉湖山莊最新一宗成交位於賞湖居3座中層E室，實用面積448方呎，2房間隔，以515萬元成交，實呎11,496元。原業主2009年5月115萬元買入，帳面獲利400萬元或3.5倍。

不過，太古城、黃埔花園及新都城在踏入首周後，依然「零成交」，與上月初成交量有明顯差別。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，隨着疫情於上月下旬轉趨嚴峻，政府實施「限聚令」以遏止疫情擴散，措施令睇樓量減少，窒礙二手成交量。廖預計，若然政府決定延長「限聚令」，本月二手成交量勢將大幅下調。

NAPA首宗二手 2房3年升一成

疫情肆虐下，屯門掃管笏路NAPA錄首宗二手成交。世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，NAPA 6座低層E室，實用面積468方呎，2房間隔，原業主2017年3月以523.3萬元一手購入單位作自住，上月持貨滿3年，決定換樓，並在額外印花稅（SSD）限售期屆滿後叫價618萬元放盤，減價28萬元或5％後，獲買家以590萬元承接，實呎12,607元。原業主3年前以523.3萬元購入，帳面獲利66.7萬元或約13%。

麥花臣匯1房768萬沽 5年實蝕100萬

另外，土地註冊處顯示，旺角麥花臣匯1A座高層B室，實用面積432方呎，1房間隔，上月768萬元易手，實呎17,778元。原業主2015年約829萬元購入，持貨5年帳面損手61萬元，若連使費計料實蝕約100萬元或12%。

傳匯璽II銀主盤3234萬快易手

此外，市傳南昌站匯璽II錄銀主盤放售，位於匯璽II 3A座低層B室，實用面積1320方呎，4房2套間隔，新近獲買家以3234萬元洽購，實呎約24,500元。若最終成交，按原業主1年半前購入價3967萬元計，連同現金回贈、稅項及雜費計，估計原業主實際損手逾387萬元或約10％。