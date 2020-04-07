經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：股市樓市係唔係手足？

【明報專訊】有老友問樓市股市係唔係手足？我唔明白他的意思，原來是齊上齊落之意，我反問，各自爬山是不是手足，老友話也是，我認為應該是各自爬山或者各自潛水，股市樓市很難做到齊上齊落。

近日股市大跌，尤其是匯控（0005），跌到令人慘不忍睹，但樓市就硬過鐵，由去年6月社運開始，就算有不可抗力的新冠肺炎疫情，樓價指指亦只不過下跌7%，但同期股市下跌了20幾個巴仙，由此可見，股市樓市並不是齊上齊落，現在是各自潛水，股市先潛，樓市稍後，老友話我講得很玄，叫我試舉例說明，不過要實例，唔好作古仔。

老實說，寫評論文章，邊到有咁多實例，大多數都是道聽塗說，加上不少幻想，就寫成一篇，如果用實例，很可能構成侵犯私隱而惹上官非。總之，評論文章，啱睇就睇，唔啱睇就唔睇。

股樓關係錯綜複雜 未必齊上齊落

不過，我有一個實例，在個幾月前，有代理話有客出9000萬元買我們一層工廠，那個物業是用300萬元買回來，收20幾年租，賣9000萬元，回報應該很好，代理認為十拿九穩，誰不知我推了，原因是在社運及新冠疫情夾擊之下，仍然可以賣到這個價錢，當社運及疫情緩和，賣1億以上也不出奇，代理明白，事情亦告一段落。

上周中原潘子明在同一物業畀我一個Offer，但僅8500萬元，我話要先問之前曾經出價的物業代理，如果他的客仍可維持原價，我就要賣畀那位客人，但原來那位客人已經縮沙。結果，潘總的手下做成了買賣。

潘子明問我是否見形勢不佳，放走一些物業，揸多一些現金傍身，我話不是，我們每月收租都不止8500萬元，現金亦足夠，如果我們亦捱不過「寒冬」，相信香港九成幾以上的企業要執笠，我接受那個價錢純粹是以物易物心態，當日匯控股價60元，我有打算賣走那層工廠樓之後買入匯控，當時可以買150萬股，結果我沒有賣走那層工廠樓，亦沒有買入匯控。今日我雖然以8500萬元賣出，但匯控股價跌至不足40元，當賣走那層工廠樓之後，我最少可以買212萬股匯控，多了62萬股匯控，所以我可以接受較低價錢，以此為例，股價跌，樓價亦有機會跟着跌。當然，股樓雖然有關連，但錯綜複雜，很難一概而論，不能一本通書睇到老。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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