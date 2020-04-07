周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌

這其實是去年底的事了，發出通告的是譽滿國際（8212），故事的事主是吳國榮（Michael Ng），我與他好像碰到過好幾次吧！不算認識，他的前拍檔AL君就同我頗有來往。反而，我和他的幾個金主就都幾熟，不過相信這些金主不會是動武的那些，皆因他們個個幾百億身家，不會做這種事。

以上通告也有中文版，說吳國榮「在公共場所被一名不認識的男性野蠻襲擊，導致吳先生嚴重受傷。遇襲後不久，吳先生之子接到一個電話，威脅他，若吳先生不還債，有人會砍殺吳先生之子及其母親。」「十多名面相兇惡的男性」，原文究竟是否「斬你老母」，就不可知了。

高層甫升職即跳槽 舊公司公告「贈慶」

至於另一宗有娛樂性也廣為人知的通告，則是中國天然氣（0931）在3月9日為其3月6日更換執行董事和公司秘書的補充通告「林雨洋先生停止在本公司工作是因為他找到了一份薪金更高的工作」。

據知，董事局發出這份「不禮貌」的通告原因，是涉事人物剛剛加薪兼升職，1個多月後，便以此作為跳板，辭職走人，而且是補錢，完全沒有通知時間，搞到公司踢晒腳。

[周顯 投資二三事]