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劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力

【明報專訊】港股的高息股繼續受到追捧，特別本地的高息股，雖然部分的股價已大幅反彈，股息率回落，但仍較過去吸引，然而正如匯控（0005）取消、暫停派息一樣，本地股的風險溢價有變，不可以拿着過往標準，作為入市準則。

恒指昨高開322點回順，很快在23,271點找到支持回升，午後進一步向上，最多升596點、高見23,832點，收報23,749點，升513點或2.21%；國指升1.70%。大市成交868億元，低於60天平均三成，交投偏淡。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.22%、1.23%，中小型股表現失色。

風險溢價不同 入市準則改變

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率75比25，升逾3%佔上升股份逾三成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為56比44，大市普遍上升，但不少跟不上，沽盤也相當積極。近9日隔日升多跌少，大市呈現反覆格局。

本報數據庫追蹤的30個行業，有九成上升，只有公路鐵路、中資電力、紡織及服飾偏軟，跌不足1%。整體有近一半的升幅小於1%，差過表現失色的中小型股。上升行業中，科技器材升近半成表現最強。其次電訊、公用事業、地產及相關、本地金融升2.51%至3.62%，以本地股為主的行業有明顯反彈。

電訊業前景較看好

電訊、公用、地產、本地金融業中不少過往都有穩定派息，被視為高息股，但自去年下半年以來明顯失去光環，以中電（0002）、恒生（0011）、新地（0016）、香港電訊（6823）為例，股份12個月股息率與美國10年國債息率差距（前者減後者），在去年下半年先後創2016年以來新高，即比當時恒指跌至跌至萬八萬九水平，本地股現時的風險溢價還高。

近3周，本地股跟隨大市反彈，電訊、公用、地產、本地金融的股份，平均由3月中以來最低位至昨天收市，大幅反彈19%、12%、17%、26%，此反映市場回穩，修正早前過分拋售，但現水平風險溢價是否具防守力，但需要時間確認。不過，低位反彈不少，高追風險增，分段吸納為上，其中上周提到電訊業前景較為看好。

京信急升 宜候低吸納

此外，有消息指蘋果公司將於本周發布新款iPhone，緩解市場對消費電子產品供應鏈被疫情打亂的憂勢，科技器材股做好，比亞迪電子（0285）、華虹（1347）升逾9%。走勢上，比亞迪電子、華虹上升動力增，但不及具5G概念京信（2342）、中通服（0552），後兩者升穿50天線。京信成功中標中國移動5G小基站第一階段研發項目，雖然項目只是初試及採購量小，但反映京信的產品競爭力。股價方面，京信昨急升後已逼近3.5元阻力，宜候低吸納，並可設收3.2元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕京信 5G概念 香港電訊 本地股

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