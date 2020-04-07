張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科

聯儲局火力全開解決美元流動性短缺之後，過去兩周市場有點失去方向。一方面，歐美疫情持續惡化，確診人數短時間內倍升，但流動性問題引發的拋售已令估值低殘，很難再落。另一方面，市場也看不到太多利好，很多分析更擔心疫情持續最終會令高息債務違約，資金始終不敢入市。格局呈短線隨機劇烈波動，但大勢是升不起跌不落。

新增確診個案減 憧憬歐美疫情回穩

但過去兩個月困擾市場的問題開始逐一看到曙光。首先，歐美疫情開始緩和，重災區意大利率先回穩，而次重災的西班牙剛新增4273宗確診病例，為3月22日以來最少，累計13.5萬宗，新增佔比降至略高於3%。緊隨歐洲成為疫區的美國，情况仍遠較歐洲嚴重，但周日新增2.82萬宗病例，為近4日以來首次低於3萬宗水平。此外，相對於33.71萬宗累計確診病例，比率降至8.3%。根據中國、韓國以至歐洲的經驗，當比率跌穿10%水平，該比率兩周內便會大幅至低單位數，局面會穩定下來。

困擾市場的另一因素是油價。低油價令美國油企高息債違約概率大增，又令產油國的主權基金拋售資產、班資回國。雖然OPEC+會議推遲，油價昨日下跌，但現在看來，俄羅斯和沙特今次應會同心協力，其他產油國相信亦不大可能有異議。即使油價未必能快速回升至40美元以上，但原油市場回復穩定，還是有助降低避險情緒。

新經濟股走高 市場風險胃納升

昨日市况有點百花齊放的感覺。強勢的新經濟股如阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、愛康醫療（1789）、春立醫療（1858）等持續走高，反映進取型炒作資金已勇於入市，是一個好的信號；3隻科技龍頭穩中偏好，騰訊（0700）在380元開始見阻力，阿里（9988）反而穩步上揚，美團（3690）走勢則較飄忽；低殘股也見有資金流入，尤其是本地股份，地產股、收租股都有理想表現，匯控（0005）亦終於反彈。

正常來說，入市應以強勢股先行。但這些強勢股升勢比較誇張，高位波動性也大，而個別股份調整時幅度也驚人，例如微創醫療（0853）近日便急回逾20%，較高位更達25%，只合能承受風險的進取型投資者。

創科毛利率連升11年 質素極佳

若今次回升是炒作海外疫情將受控、第三季會結束，出口股便值得留意。創科（0669）去年在貿易戰之下，收入和純利9.2%和11.3%，整條供應鏈都完成了全球化佈局，毛利率連續11年正增長，質素極佳，在電動工具領域已可說稱霸。當然，一場疫症會否導致美國衰退、樓市下滑？絕對有可能，但只要第二季能大致結束隔離，在美國財政貨幣政策雙雙發力下，問題應該不大。

[張兆聰 還看今朝]