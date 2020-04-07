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經濟
2020年4月7日星期二
技術取勝
投資策略
匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
小股東發言不到3分鐘落淚
聯盟搞手教人劏房起家
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
葉氏化工月中推消毒搓手液
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
煤氣展望評級 標普降至負面
高銀接受出售啟德住宅地
彭博：安信信貸考慮賣盤
曠視收入增長急放緩
歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
寶馬：中韓市場上月起開始改善
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
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【明報專訊】比亞迪電子14.5元阻力大（圖）
日清食品試闖6.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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