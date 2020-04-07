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薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂

【明報專訊】內地科技巨頭華為上周二（3月31日）發表去年業績，在飽受美國打壓的情形下，仍然交出了一份不錯的成績表。然而，在亮麗的業績背後，亦難掩隱憂。華為去年的全球銷售收入達8588億元（人民幣‧下同），按年增長19.1%，與2018年的19.5%增長率非常接近。經營活動現金流914億元，按年增長22.4%，同樣保持高速。至於盈利則為627億元，按年只增長5.6%。華為輪值董事長徐直軍解釋，由於美國的封殺，華為去年需要重整供應鏈，以生存為第一目標，因此並未對盈利增長有太高的追求。

智能手機內地佔有率已見頂

至於最受關注的智能手機業務，華為去年全球出貨量超過2.4億部，按年增長接近16.5%，市場佔有率17.6%，全球排名第二。但以去年上半年出貨量1.18億部、按年增長24%來看，去年下半年的增長已大幅放緩，可能已跌穿10%。華為智能手機去年的全球出貨量能夠增長接近16.5%，離不開內地人的力挺。因為自從華為的智能手機不能預裝谷歌的GMS（Google Mobile Services）服務之後，其海外銷售收入便受到很大影響，據報道，徐直軍承認受影響至少達到大約100億美元。

綜合一些市場調查機構的數據，去年第二季，華為在內地的出貨量按年增長31%，內地市佔率升至38.2%。去年第三季，華為的內地出貨量更達到4150萬部，按年大增64.6%，市佔率創下新高的42%。但到了去年第四季，華為在內地的市佔率回落至38.5%。在全球市場，華為的出貨量也出現少有的下滑，按年下跌7.1%。由此看來，華為智能手機在內地的市佔率升至大約38%至42%就已經見頂，很難再從其他品牌手上進一步搶去佔有率。

以HMS取代GMS反應難料

為了抵消沒有GMS的影響，華為近月已在多款智能手機預裝自己的HMS（Huawei Mobile Services）服務及AppGallery商店，希望能挽回海外用戶。為了鼓勵開發者加入其生態系統，華為更在今年推行全新的Huawei Ads及AppGallery分成政策。開發者今年、明年及後年在Huawei Ads的分成比例，分別高達90%、80%及70%。目前華為的全球註冊開發者已超過130萬，全球接入HMS Core的應用程式超過5.5萬款。但是否能夠完全改變海外Android手機用戶的習慣，仍是未知數。未來幾個月，它的5G旗艦機P40系列和5G中價機「榮耀30s」的銷情，將會是指標。

美國加強遏制恐無底線

另一個隱憂是美國可能加強遏制。近月媒體報道，美國計劃將出口禁令中的源自美國技術的比例由25%調低至10%，以全力阻止非美國企業供貨給華為。根據台積電的內部評估，其7納米製程源自美國的技術不到10%，仍然可以繼續替華為生產「麒麟990」和「麒麟820」等5G晶片；但其14納米製程源自美國的技術有可能達到10%。為此，華為最近已將14納米製程的晶片訂單轉交給中芯國際（0981），希望避開美國的封殺。

但無人知道美國的科技霸凌主義會瘋狂到什麼地步。若將源自美國技術的比例一直調低，10%、8%、5%的不斷調下去，甚至只要晶片代工廠使用了任何源自美國的設備、軟件、設計圖甚或零件，即納入出口管制的話，華為將難以找到其他公司替它生產晶片。屆時，甚至三星、聯發科及紫光展銳等能否向它出售手機晶片，恐怕也有疑問。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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