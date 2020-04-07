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金曹：美股料再調整 次季或有長線機會

【明報專訊】最近在群組及投資講座，經常碰到下面3個問題，大概可以如此回應。

（1）美國股市為何跌幅如此巨大？支持位在哪裏？

美國道指由2月28日25,409點收市大跌到3月23日的低位18,213點反彈，不足一個月跌7196點或28.3%，主要是美股市盈率太高，有調整壓力。美國疫情嚴重打擊消費意欲，據世界銀行統計，美國2018年貨品和服務出口總量，佔全年GDP的12.4%，低於德國（47.4%）、法國（31.3%）和英國（30%）。同時，美國住戶總消費支出佔GDP達68.1%，高於德國（52.1%）、法國（53.9%）和英國（65.1%）。

特朗普表示疫情或8月才受控，估計3月低位18,213點有初步支持，到5月大部分第一季度經濟及企業盈利數字出爐，應仍有一次調整。美國「債務三寶」，即房貸、學債和卡數在今次下跌或觸發新一波債務違約，以道指引伸波幅（VXD）48%計算，第二季仍有可能出現24%的調整，即由3月31日收市21,917點調整到16,656點。道指市盈率現時16.39倍、標普500市盈率19.49倍，仍然遠高於恒指市盈率9.6倍及上海綜指市盈率10.8倍。與其估底，不如靜待5月至6月美股回調測試16,656點至18,213點的支持區。不過大行預期年底美股仍會反彈，所以第二季或是長線投資入市的機會，不必太過恐慌。

恒指次季或調整16%至19920點

（2）匯控（0005）停止派息，是否應全數沽出轉買其他股份或增持現金？

最近的確有換馬的現象，投資者對匯控失望，近20日股價下跌20.2%到37.9元，同期阿里巴巴（9988）只跌2.38%、恒生（0011）跌1.7%、友邦（1299）跌1.4%、中國銀行（3988）跌1.0%、中銀（2388）跌5.06%。匯控或會超賣反彈，3月結44.15元接近20日平均線，但今次停止派息嚴重打擊投資者信心，要大幅反彈回50日平均線51.35元非常困難。強勢股阿里巴巴要反攻50日均線198.7元相對容易。

（3）3月大跌，4月反彈機會是否比較大？

恒指3月19日期指低位20,965點，跌穿1倍市帳率（PB），大約8.6倍市盈率，可能4月已找到短線支持，如5月經濟及企業盈利數據大幅倒退，5月後或再測試8倍市盈率約19,350點水平。以現時恒指引伸波幅32%計算，第二季或由3月結的23,720點調整16%到19,920點水平。

[金曹 期權制勝]

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