經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股

【明報專訊】香港散戶摯愛的匯豐控股（0005），在愚人節突然宣告取消派發每股0.21美元的2019年第四次股息，引起軒然大波，股價急跌一成，股民紛紛譴責匯控董事會，更有股民發起召開股東緊急大會（EGM），甚至集體興訟。

匯控早在2月27日除淨，股價已減去派息金額。如果取消派息是中性信息，股價自然回升0.21美元（4%左右）。但市場看法認為不派息是很差的信息，股民以行動表態，匯控股價難有作為。今次匯控應英國銀行監管機構要求，其他英資大型銀行如巴克萊、渣打等都要跟隨。英國其實也是跟着歐洲央行步伐。新冠肺炎疫情嚴重，癱瘓環球經濟，歐洲央行怕銀行壞帳急增，拖垮脆弱的銀行體系，除減息、降準、QE（量化寬鬆），亦要求銀行保留盈利，增加股東資本。股息佔銀行資本比率很低，央行要求銀行不派息，象徵意義多於實際，但對資本市場的衝擊很大。

其實上，市公司派息與否，是個很有趣的問題。著名經濟學家（亦是諾獎得主）Franco Modigliani及Merton Miller的公司資本結構定律（M-M Theorem），是現代公司財務學的基石。這個定律中的M-M股息無關理論（M-M Dividend Irrelevance Theory）認為，公司是否派息，都不影響公司的價值/股價，股息政策對公司資本結構是沒有意義的。

倘能善用股東資本盈利 公司毋須派息

在資本市場，股息無關論缺乏知音。多數投資者要求上市公司派息，認為這是公司管理層發放對未來業務看法的重要信息。始終公司內部人和外部股東存在信息不對稱（information asymmetry），穩定的股息政策是給投資者信心，降低公司的折現率（discount rate），提升公司價值。這就是股息政策的信號理論（Signalling Theory）。

客戶群理論（Clientele Theory）是另一個認為股息政策重要的理論，解釋股東類別對公司股息政策的影響。香港很多年長的投資者是匯控長期擁躉，靠其股息支持退休生活開支。姑勿論他們的想法對不對，這些食息一族信賴上市公司穩定的派息政策，如果股息有變，影響他們的現金流，他們便會變賣股票套現，以及轉到別的高息股票。今次匯控取消派息，股價大跌兼成交急增，是客戶群理論的現實例子。

公司上市，就是為了籌集資金發展業務。公司派息，是把多餘的閒置資金還給股東。如果公司能夠善用股東資本及盈利，根本不需要派息，股價升幅會更可觀。微軟在1986年上市，一直不派股息；至2003年覺得公司發展已到極限、坐擁巨資缺乏出路，才開始派息還富於（股）民。當然，如果公司經營不善，營運資金不足，也不會派息；今次匯控就被歸為這類。

恒常派息的公司，應是業務穩定、收入以定期收費為主、利潤率穩定的行業，例如公用股、收租股、物管股等。銀行的利息收入是定期收費，但銀行股是典型的經濟周期股，業務穩定性成疑；是否要這邊派息，那邊供股，值得思考。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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