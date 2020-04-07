寶馬：中韓市場上月起開始改善

首3月全球銷量挫21％

以全球市場計，寶馬旗下汽車品牌在全球銷量今年首3個月急跌21％至47.7萬輛，隨着歐美市場進一步關閉，歐洲及美國的銷量亦分別按年減少18％和17％，目前寶馬在兩地停業的門店多達80％。集團的銷售總監Pieter Nota認為，疫情大流行為集團帶來挑戰，將根據需求靈活調整產量。他預期，如果中國沒有第二波疫情發生，當地會出現大量採購訂單復蘇。

正研自行生產醫療口罩

另一方面，集團透露正研究自行生產醫療口罩，並表示如果成事，這會是對合作伙伴及客戶所提供的「最佳支持」。 集團指出，由於每個國家情况有差異，因此正在與零售合作伙伴積極協商，針對個別市場採取具體支援措施，如延長新車售後保養期、增加維修保養次數等。

外地媒體預料，如果歐美兩地的汽車工廠一直關閉至本月底，歐洲汽車銷量將減少260萬輛，造成660億歐元（約5542億港元）損失；在北美的汽車銷量則減少200萬輛，損失約520億美元（約4031億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]