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上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情帶動融資成本激增，但無阻企業發債借款，許多公司正在吸納緩衝現金，以及擴大收購準備金。

上周全球債券銷售達到創紀錄的2000億美元（約1.56萬億港元），當中甲骨文公司出售定價200億美元（約1560億港元）債券，美國電訊商T-Mobile籌集190億美元（約1482億港元）以幫助收購SprintCorp。

巴郡再發日圓債 息差拉闊成本增

環球金融市場震盪，「股神」巴菲特也動作頻頻，巴菲特旗下巴郡上周沽出航空股後，周一再在日本發債。彭博社表示，巴郡今次銷售的10年期債券的票面利率與同天數的日本公債約有100至110個基點（100基點即是1厘）的息差，去年9月巴郡曾以50基點息差為4300億日圓債定價。

歐信貸違約掉期價格回落

此外，歐洲信貸違約掉期（CDS）價格回落，帶動更多巨企發行歐債，單是周一已有石油巨頭Repsol SA、藥企Sanofi及瑞士建材公司LafargeHolcim等8家企業發售歐元債。企業信用風險在3月份激增後開始回落，彭博巴克萊指數顯示，以歐元計價的高評級公司債券的息差在上個月飈升124個基點後回落。

德國商業銀行發表報告表示，以往復活節一向較淡靜，但本周債券市場相當忙碌，不過現時債券風險仍然很高，近期發行量激增，僅反映發行人希望在市况不明朗下收集流動性，認為發行窗口或會再次突然關閉。

（綜合報道）

[國際金融]

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