歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點

截至今晨1時，道指、標指及納指分別升5.61%、5.53%及5.58%。歐股方面，德國DAX指數升勢最勁，揚近5.8%；歐元區STOXX 50指數升4.9%；意大利富時指數升4%。美國白宮經濟顧問庫特洛昨晚指他支持發行「戰爭債券」應付疫情帶來的額外開支，並說他會向總統特朗普提議。

摩通CEO：疫情將引發嚴重衰退

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信中表示，疫情預計將引發嚴重衰退，以及類似2008年幾乎令美國金融體系崩潰的危機。戴蒙直言，該銀行無法倖免於這樣的壓力。摩根大通上個財年錄得創紀錄的收入和利潤，但戴蒙表示，疫情將拖累該行今年收入大幅下降，又警告在美國經濟「極度不利」的低迷時期，摩根大通或會考慮暫停派息以保留資本。戴蒙又稱，該行在2020年提交予美聯儲的年度壓力測試表明，即使在「極端不利」的情况下，仍可為客戶提供額外的1500億美元貸款。

監管機構降逆周期緩衝釋放資本

《金融時報》估計，金融監管機構透過降低逆周期資本緩衝等方式，為全球放貸人釋放約5000億美元的額外資金，以應對新冠肺炎疫情所造成的影響，部分監管機構透過下令銀行凍結股息來節省資本開支，部分則推遲實施更嚴格的資本規定，反映當局希望銀行比起2008年金融危機時發揮更大建設作用。

減產會議推遲 油價曾挫一成

此外，原定昨日舉行的OPEC+的緊急會議延期，國際油價在亞股開市前暴跌一成，其後俄羅斯主權財富基金首席執行官Kirill Dmitriev接受《CNBC》訪問時表示，俄羅斯與沙特阿拉伯已非常接近達成石油減產協議，油價跌勢收窄，紐約期油在美股開市早段報每桶26.47美元，跌6.6%。Dmitriev透露，俄羅斯正在與美國當局緊密合作，要求美國生產商參與減產。他又稱，俄羅斯、沙特阿拉伯、美國及其他一些國家需要一同穩定市場，應付全球有史以來最大的衰退。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示，由於技術原因，OPEC+電話會議已移至周四，籌備工作仍在繼續，現時普京無計劃與美國總統特朗普、沙特阿拉伯領導人會談，同時無計劃與俄羅斯石油生產商的高管會面。問及俄羅斯是否視美國減產為達成協議的重要條件，Peskov表示，所有國家都有必要參與穩定全球石油市場，包括那些過去未參與過原油協調供應的國家。

（綜合報道）

[國際金融]