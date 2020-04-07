經濟
國際金融

歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點

【明報專訊】歐洲的新冠肺炎疫情漸見曙光，意大利及西班牙的死亡率、新感染率升勢明顯放緩，刺激美股大幅反彈，道指早段曾升1100點，避險情緒略為降溫，資金流出美國國債，10年期國債息率升0.071厘，報0.66厘。惟油價戰陰霾未除，原定昨日舉行的OPEC+（OPEC及俄羅斯）緊急視像會議延期至周四（9日），油價在昨日亞股開市前大插一成，紐約期油低見每桶25.41美元，其後跌幅收窄至半成左右。

截至今晨1時，道指、標指及納指分別升5.61%、5.53%及5.58%。歐股方面，德國DAX指數升勢最勁，揚近5.8%；歐元區STOXX 50指數升4.9%；意大利富時指數升4%。美國白宮經濟顧問庫特洛昨晚指他支持發行「戰爭債券」應付疫情帶來的額外開支，並說他會向總統特朗普提議。

摩通CEO：疫情將引發嚴重衰退

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信中表示，疫情預計將引發嚴重衰退，以及類似2008年幾乎令美國金融體系崩潰的危機。戴蒙直言，該銀行無法倖免於這樣的壓力。摩根大通上個財年錄得創紀錄的收入和利潤，但戴蒙表示，疫情將拖累該行今年收入大幅下降，又警告在美國經濟「極度不利」的低迷時期，摩根大通或會考慮暫停派息以保留資本。戴蒙又稱，該行在2020年提交予美聯儲的年度壓力測試表明，即使在「極端不利」的情况下，仍可為客戶提供額外的1500億美元貸款。

監管機構降逆周期緩衝釋放資本

《金融時報》估計，金融監管機構透過降低逆周期資本緩衝等方式，為全球放貸人釋放約5000億美元的額外資金，以應對新冠肺炎疫情所造成的影響，部分監管機構透過下令銀行凍結股息來節省資本開支，部分則推遲實施更嚴格的資本規定，反映當局希望銀行比起2008年金融危機時發揮更大建設作用。

減產會議推遲 油價曾挫一成

此外，原定昨日舉行的OPEC+的緊急會議延期，國際油價在亞股開市前暴跌一成，其後俄羅斯主權財富基金首席執行官Kirill Dmitriev接受《CNBC》訪問時表示，俄羅斯與沙特阿拉伯已非常接近達成石油減產協議，油價跌勢收窄，紐約期油在美股開市早段報每桶26.47美元，跌6.6%。Dmitriev透露，俄羅斯正在與美國當局緊密合作，要求美國生產商參與減產。他又稱，俄羅斯、沙特阿拉伯、美國及其他一些國家需要一同穩定市場，應付全球有史以來最大的衰退。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示，由於技術原因，OPEC+電話會議已移至周四，籌備工作仍在繼續，現時普京無計劃與美國總統特朗普、沙特阿拉伯領導人會談，同時無計劃與俄羅斯石油生產商的高管會面。問及俄羅斯是否視美國減產為達成協議的重要條件，Peskov表示，所有國家都有必要參與穩定全球石油市場，包括那些過去未參與過原油協調供應的國家。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歐元區 美聯儲 貸款 新冠肺炎疫情 油價 沙特阿拉伯 俄羅斯 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
小股東發言不到3分鐘落淚
小股東發言不到3分鐘落淚
聯盟搞手教人劏房起家
聯盟搞手教人劏房起家
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
葉氏化工月中推消毒搓手液
葉氏化工月中推消毒搓手液
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
煤氣展望評級 標普降至負面
煤氣展望評級 標普降至負面
高銀接受出售啟德住宅地
高銀接受出售啟德住宅地
彭博：安信信貸考慮賣盤
彭博：安信信貸考慮賣盤
曠視收入增長急放緩
曠視收入增長急放緩
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
寶馬：中韓市場上月起開始改善
寶馬：中韓市場上月起開始改善
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場
澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業