銷售額較目標少三成

彭博社指取得曠視展示予投資者的未審計財務數字，顯示曠視去年上半年收入錄得9.49億元（人民幣，下同），按年飈升2.1倍。下半年收入錄得11.51億元，按年增長卻大幅放緩至2.7%。全年總收入約21億元，按年增47.2%。報道引述消息人士指出，曠視為全年銷售額原定設下29億元目標，惟最終表現卻較目標相差28%。

中美「科技戰」交火不斷，美國商務部去年10月公布一份內地科技公司及機構「黑名單」，曠視「榜上有名」，將被禁止向美國供應商採購包括晶片在內的零件。彭博社昨日引消息人士表示，曠視已暫停了部分可能會違反禁令的交易，因此延遲了去年下半年的訂單出貨及運輸。

另闢財源 攻體溫檢測儀器

該消息人士續指出，曠視正開拓新的收入來源，包括在此次新冠肺炎疫情中發揮作用的體溫檢測解決方案。根據早前消息，曠視最新估值為40億美元（約為312億港元）。招股資料顯示，曠視主要業務之一為開發人面識別攝像頭及各類「解決方案」，即將攝像頭應用於公共交通、私人公司等不同場所，其銷售遍佈內地112個城市。但公司產品亦被指利用高科技監控新疆維吾爾族穆斯林，更加遭到美國「制裁」。