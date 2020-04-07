經濟

彭博：安信信貸考慮賣盤

【明報專訊】彭博社報道，安信信貸公司正研究出售予熟悉業內運作人士。據知情人士透露，安信信貸現正與匯控（0005）合作，並為潛在的銷售做準備，指該公司的目標估值為5億至10億美元（約39億至78億港元）。

目標估值39億至78億元

不過，相關銷售考慮目前還處於初步階段，預料在評估新冠病毒爆發對企業的影響前，或不會正式銷售程序。

安信信貸為本港消費信貸公司之一，早年因其廣告而得以聞名，並以「安信兄弟」作為其業務商標。安信主要專注於批核個人貸款及於本地發行信用卡，擁有中國南部和深圳為中心的客戶群，並通常借貸予不符合傳統貸款條件的借款人。該公司自成立以來曾多次轉手，於1990年代首次被一家馬來西亞集團收購，及後於2004年再被渣打（2888）收購，隨之在香港拓展財務管理業務。

香港中旅金融控股牽頭的一個財團、澳洲非銀行住宅抵押貸款公司Pepper Group Pty，和資本管理公司York Capital Management Global Advisors組成的國際財團，在2015年向渣打香港收購安信信貸。據悉，當時該筆交易價值超過6億美元（約47億港元）。匯控和Pepper Group拒絕評論消息；香港中旅金融控股、安信信貸及York Capital亦沒有就此作出回應。

相關字詞﹕收購 估值 渣打 匯控（0005） 銷售 新冠病毒 安信兄弟 業務 安信信貸

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