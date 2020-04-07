煤氣展望評級 標普降至負面

營運資金與債務比率降至30%界限

標普表示，煤氣在2019年度的財務表現差過預期，營運資金相對債務比率達28%至30%，相對期內的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）持平，未能跟得上高資本開支，總債務更按年增加6%至380億元。煤氣過去兩年，單在香港擴充及維修、營造儲氣設施及承諾開發新能源項目，資本開支已介乎60億至70億元。香港較溫暖的冬季，加上社會不穩，更令其氣體銷售按年跌2.8%。

不過，該行從煤氣方面得知，在進行投資時將會更小心及講究紀律，在2020至21年的資本開支會減至58億至60億元，派息亦見彈性，例如派送紅股比例由十送一，調整至二十送一，只是未知該公司會否削減派息以確保現金流。該行預期，煤氣經降低資本開支規模，及在疫情過後，財務表現會改善。香港銷氣業務會維持穩定，內地售氣業務增長幅度會由2019年度的3%至5%，提高至7%至9%。內地市場進行改革，成立新的管網公司，亦有助穩定上游氣價，令下游氣商盈利受惠。

內地下令減氣價 影響盈利

在港的煤氣自去年8月起獲准加價4.4%，令煤氣在2020年全年受惠；另一方面，內地監管機構要求公用事業因應疫情調低2月至6月氣價，減輕終端用戶負擔，減費最終由上游公司承擔，但是減省成本的效用卻滯後。綜合而言，疫情影響所及，煤氣今年的氣體銷售邊際盈利只會持平而已，並拖慢復蘇步伐。