瑞幸董事長27億元股份被斬倉

此前，陸正耀已經將9544.5萬股A類股及逾5.15億股B類股抵押，貸款方在執行孖展抵押權時，將B類股份轉成ADS。同時，集團的首席執行官錢治亞為首的信託，亦額外提供瑞幸股份作抵押。該等孖展抵押對陸正耀夫婦具有追索權。就算陸正耀旗下受押股份全部沽出，陸的投票權不致減少，反而錢治亞的投票權及受益權益則明顯大減。

穆迪降神州租車評級

另外，瑞幸咖啡風波衝擊神州租車（0699），國際評級機構穆迪決定，將神州租車的企業家族評級，以及高級無抵押債務評級由B1下調至B2，展望由負面改為列入負面觀察名單，且表明有可能進一步降級。穆迪表示，是次調低神州租車評級，主要是因為神州租車主席陸正耀亦是瑞幸咖啡董事長，穆迪關注瑞幸咖啡的財務造假事件，或會因此削弱神州租車融資能力及營運，尤其是神州租車原本流動資金就已經疲弱，在現時極具挑戰的營運及融資環境下，隨時會更「不堪一擊」。