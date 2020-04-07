經濟

瑞幸董事長27億元股份被斬倉

【明報專訊】高盛昨晚公布，上周被揭帳目造假的瑞幸咖啡，大股東兼董事長陸正耀因其總值5.18億美元孖展貸款出現違約，因此高盛為首的融資財團指示信託人瑞信新加坡，行使抵押權，將受押股份轉成逾7635萬份美國預託證券斬倉沽售。以瑞幸ADS開市報4.57美元計，該批股份涉值逾3.49億美元（約27.22億港元）。

此前，陸正耀已經將9544.5萬股A類股及逾5.15億股B類股抵押，貸款方在執行孖展抵押權時，將B類股份轉成ADS。同時，集團的首席執行官錢治亞為首的信託，亦額外提供瑞幸股份作抵押。該等孖展抵押對陸正耀夫婦具有追索權。就算陸正耀旗下受押股份全部沽出，陸的投票權不致減少，反而錢治亞的投票權及受益權益則明顯大減。

穆迪降神州租車評級

另外，瑞幸咖啡風波衝擊神州租車（0699），國際評級機構穆迪決定，將神州租車的企業家族評級，以及高級無抵押債務評級由B1下調至B2，展望由負面改為列入負面觀察名單，且表明有可能進一步降級。穆迪表示，是次調低神州租車評級，主要是因為神州租車主席陸正耀亦是瑞幸咖啡董事長，穆迪關注瑞幸咖啡的財務造假事件，或會因此削弱神州租車融資能力及營運，尤其是神州租車原本流動資金就已經疲弱，在現時極具挑戰的營運及融資環境下，隨時會更「不堪一擊」。

相關字詞﹕陸正耀 降級 穆迪 神州租車 瑞幸造假帳

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