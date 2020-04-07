曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股

明報記者 馬迪帆

報道指出，微醫早前挑選了摩根大通、招銀國際及瑞信作為在香港上市的聯席保薦人，預計年底之前可掛牌。有消息人士表示，微醫集資目標介乎5億美元至10億美元間（約39億港元至78億港元間）。瑞信對報道未有置評，微醫則表示公司仍在選擇合作伙伴，未有最後確定參與投行名單。

瑞信未評論 微醫：未確定投行名單

微醫背靠騰訊（0700），今年疫情中仍銳意推進上市計劃，有望成為本港今年最大型新股之一。微醫於最新一輪融資輪中估值55億美元（約429億港元），早前亦聘請了友邦（1299）高層負責上市方面財務。

瑞幸咖啡醜聞持續發酵，昨日高開2.4%，報5.51美元，開市一小時內一度低見4.27美元，較其歷史高位51.38美元暴跌92%。

另一方面，香港新股市場持續淡靜，4月主板暫僅有兩新股MOG Holdings（1942）及滿貫集團（3390）招股，均將於下周掛牌。昨日MOG截飛後，亦暫無主板新股進行招股。惟疫市醫藥股當炒，臨牀階段生物製藥公司康方生物科技（Akeso）昨日通過上市聆訊，有望成為今年第二隻在港上市的未盈利生科股。

康方生物科技最早於今年2月遞表，但因披露財報上的技術錯誤，初步招股文件遭港交所「打回頭」，該股急速再遞表，約1個半月後通過聆訊。聯席保薦人為摩根大通及摩根士丹利。

康方攻腫瘤免疫藥 去年虧損倍增

康方生物在研藥物涵蓋腫瘤藥、免疫藥及其他類型，其中與中生製藥（1177）附屬公司正大天晴合作研發的腫瘤藥AK105，已進入關鍵實驗階段。公司去年全年虧損按年擴大1.2倍至3.46億元人民幣（下同），收入錄得7088萬元（表），主要由於去年收到AK107的預付款及階段性付款。研發開支則按年增91%至3.08億元。