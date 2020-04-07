經濟

葉氏化工月中推消毒搓手液

【明報專訊】受惠於控制成本、整合生產線及淘汰低效益客戶等措施，加上出售上海廠房的一次式收益，葉氏化工（0408）去年在營業額下降的情况下錄得純利2.72億元，按年增加48%，派末股息0.13元，全年合共派息0.2元。

出售滬廠房 純利大增48%

以溶劑、塗料等業務為主的葉氏，近年向終端消費市場進軍，包括投資內地汽車售後服務初創企業大嘜養車。本月中葉氏會推出自家首個消毒用品品牌「葉士EUCA」，包括搓手液、消毒洗手泡沫及消毒噴霧，副行政總裁葉鈞表示，疫情初期公司生產酒精搓手液等捐贈予客戶，從而有推出個人消毒用品的念頭，預計產品可在網購平台及本港主要零售渠道發售。

上月葉氏亦增持大嘜養車至61%，成為其最大單一控股股東。葉鈞表示，現時大嘜於全國85家門店已恢復營運，今年底前門店總數增至150間的目標未變，但會密切留意疫情對內地經濟影響。葉鈞亦指今年首季公司溶劑、塗料及油墨業務一定有影響，溶劑及塗料產能因客戶復工需時，目前只回復至六成左右，溶劑出口也因疫情在海外蔓延而受壓，第二季出口不感樂觀，不過油墨業務客戶包括了生活必需品，故生產恢復情况較其他業務快。

葉氏亦宣布將在珠海高欄港建溶劑新生產基地，預計2021年底投產；此外早前市場消息指位於粉嶺的葉氏化工大廈會放售及放租，市值2.5億元，葉鈞澄清只是放租，不會出售。

相關字詞﹕珠海 大嘜養車 葉士EUCA 葉氏化工

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