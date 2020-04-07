理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬

大部分資產類別上月均「見紅」，唯獨只有港元債券類別錄得0.75%回報。在各個類別中，虧損較少為港元貨幣及環球債券，上月虧損分別為0.05%及1.41%；虧損最多的則是歐洲股票及亞太區（除日本外）股票市場，虧損分別為15.57%及14.21%（見表）。

歐洲及亞太區股票基金最傷

積金局主席黃友嘉前日（5日）發網誌表示，強積金在當前的情况下，投資無可避免受到拖累，「打工仔」感到擔憂亦是正常不過的反應。不過他提醒，強積金是三、四十年的長線投資，毋須過分着眼於短期波動，反而55歲或以上僱員，應採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」，嘗試捕捉市場短期波動。

他認為，強積金制度自20年前實施以來，曾面對不少逆境，然而仍能穩步增長。他續指出，過去19年間，有13年錄得正回報，6年錄得負回報，儘管某些年份錄得負回報，不過其後表現往往能夠「收復失地」。他又提醒，如果「打工仔」在市况急劇下跌後才轉換強積金基金組合，很容易造成「高買低賣」的情况，而本來短期波動也會在沽出後造成實際虧損。