憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市

明報記者 蕭嘉聰

恒指收市升513點或2.21%，報23,749點；國指升161點或1.7%，報9652點，「北水」因內地假期休市，大市成交金額868億元。全線藍籌股向上，匯控（0005）終止七連跌，昨日收市升2.77%，報38.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市51點，騰訊（0700）午後升幅同樣擴大，收市升穿380元，報381.4元，升1.33%，帶動恒指升33點。受油組利好消息刺激，「三桶油」齊齊上升，中海油（0883）升3.86%，收報8.89元，中石油（0857）及中石化（0386）亦分別升3.11%及2.04%。

全線藍籌向上 長和系強勢

長和系表現強勢，長和（0001）收市報55.8元，升6.29%，長建（1038）亦升5.44%至44.55元，長實（1113）及電能（0006）分別升4.23%及3.21%。太古（0017）為升幅最大藍籌，收市升7.38%至51.65元。恒指夜期靠穩，至昨晚11時報23,900點，高水151點。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股昨受消息主導，不過油組減產消息尚未落實，雖然氣氛有所好轉，但對後市表現有所保留。他續指，恒指於24,000點關口有較大阻力，有機會低見22,000點，屆時可考慮入市，公用股業務相對穩定，或會受資金追捧，帶動股價表現。

光銀國際：料5月疫情改善 股市反彈

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，昨日午後因油組消息炒起，情况有如「虛火」，不等同最差的時候已經過去，未來半個月的風險十分高。值得留意是，美國總統特朗普日前曾預告，未來數周將是美國最艱難時刻，加上中國將在17日公布首季GDP，相關情况或拖累股市表現，屆時可趁機撈底，分階段吸納股份，至5月有望因疫情改善帶動股市反彈。