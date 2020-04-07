經濟

疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，亦令全球富豪身家排名再洗牌。據胡潤研究院發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，中國十強企業家續由騰訊（0700）主席馬化騰及阿里巴巴（9988）創辦人馬雲並列首富，不過其身家亦在近兩個月分別蒸發7%及9%。相反，受疫情帶動，令藥股恒瑞醫藥（滬：600276）、翰森製藥（3692）創辦夫妻檔孫飄揚、鍾慧娟身家升2%至2020億元（人民幣‧下同），一舉超越中港富豪中國恒大（3333）主席許家印的1860億元及長和系創辦人李嘉誠的1700億元。

孫飄揚夫婦分別掌恒瑞翰森

孫飄揚、鍾慧娟在內地被冠以「最牛夫婦檔」、「藥王家族」等稱號，全因孫、鍾二人分別掌舵中港藥股恒瑞醫藥及翰森製藥。夫婦二人在2018年未打入胡潤及福布斯中國富豪榜的首十名，直至他們旗下翰森製製藥去年登陸港交所，二人才以兩家上市公司合共市值1750億元打入胡潤百富榜十強，排名第五，同時由福布斯中國400富豪榜中2018年排第15，躍升至2019年的第4，身家1824.3億元。

超越恒大許家印長和李嘉誠

胡潤在去年榜單如此形容孫鍾二人，「孫飄揚、鍾慧娟夫婦創造了一個世界第一，夫妻兩人都創立了規模可觀的獨立企業」。兩大上市公司的市值亦令夫婦在去年10月公布的2019年在胡潤全球富豪榜中，以280億美元身家排第35，僅較第31、身家330億美元的許家印輕微落後，但已與李嘉誠齊名，並力壓恒地（0012）創辦人李兆基的270億美元。恒瑞醫藥昨升2.05%，報93.73元，翰森製藥昨升1.87%，報27.3港元。

另外，疫情受益富豪要數呼吸機等醫療設備製造商邁瑞醫療（深：300760）的創辦人之一、58歲的徐航，他近兩月財富增長26%，達到950億元。雖然港人對他可能較為陌生，不過徐航卻非常熱中投資香港，他旗下的鵬瑞集團去年便曾入標大嶼山長沙住宅地，並曾購入歌賦山道28號2號屋及倚巒16號屋等。

今次《疫情特別報告》中，顯示全球百強企業家近兩月財富損失2.6萬億元，即13%，蒸發過去兩年半所創造的財富；首十名損失1.4萬億元。爆出業績造假的瑞幸咖啡上周股價下跌90%，陸正耀和錢治亞財富跌至不足10億美元。

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