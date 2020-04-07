經濟

聯盟搞手教人劏房起家

【明報專訊】「匯豐小股東權益聯盟」爭取了不少匯控（0005）小股東支持，發起人背景亦隨即引起注意，其中呂宇健為香港中小型業主會創辦人「Ken Sir」，該會開設課程教授如何分間單位，曾被指是教授如何合法「劏房」，他亦為近年冒起的寶庭重建董事。呂宇健強調，聯盟與中小型業主會或寶庭重建無關，惟問到聯盟內是否有中小型業主會成員，他則稱不排除有此可能。

昨中小型業主會辦記者會

呂宇健昨日表示，他的身分只是一名匯控股東，自18歲已持有匯控，因為今次不派息少收了300萬元。他指不排除聯盟內有中小型業主會成員，但聯盟內有超過3000名小股東登記，主要經facebook群組召集。

事實上，昨日記者會舉行地點正是香港中小型業主會會址，據網頁資料，該會設有課程教授如何分間單位，「從談判開價到裝修開則，教你合法、合理、合規地創造被動收入」。中小型業主會亦為社企「民社相寓」的合辦機構之一，據2018年3月資料，民社相寓承接了213間分間房間，其中大部分以市價出租，小部分以優惠租金出租予需要幫助的家庭。

呂宇健等持有順裕寶庭重建

至於協助聯盟舉辦記者會的順裕資產管理，據公司註冊處資料，呂宇健為其母公司順裕資產集團的大股東，據順裕網頁顯示，該行在2018年成立，設有地產投資和財務投資服務。另外，寶庭重建亦由呂宇健等人持有，2018年以8319萬元中標屯門蚊型地，亦曾在當年與其他本地基金投標啟德地皮。

上 / 下一篇新聞

匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息
小股東發言不到3分鐘落淚
小股東發言不到3分鐘落淚
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
疫情致中國富豪榜洗牌 製藥夫妻檔進佔第3
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
憧憬油組達協議 恒指彈513點 券商：消息存變數歐美疫情未明朗 不宜入市
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
網民投訴無法登入 耀才強調無「死機」
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
理柏：3月強積金 人均蝕2.4萬
葉氏化工月中推消毒搓手液
葉氏化工月中推消毒搓手液
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
曾包銷瑞幸 瑞信傳棄保薦微醫 康方過聆訊 料成第2隻未有盈利生科股
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
瑞幸董事長27億元股份被斬倉
煤氣展望評級 標普降至負面
煤氣展望評級 標普降至負面
高銀接受出售啟德住宅地
高銀接受出售啟德住宅地
彭博：安信信貸考慮賣盤
彭博：安信信貸考慮賣盤
曠視收入增長急放緩
曠視收入增長急放緩
歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點
歐洲疫情現曙光 道指早段漲1100點
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
上周全球債券銷售 1.56萬億破紀錄
寶馬：中韓市場上月起開始改善
寶馬：中韓市場上月起開始改善
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
陳茂峰：銀行非收入穩定行業 勉強派息小心反要供股
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
張兆聰：兩大陰霾倘掃除 留意出口股創科
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
金曹：美股料再調整 次季或有長線機會
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
薛偉傑：華為亮麗業績背後難掩隱憂
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
技術取勝：銀河娛樂44元阻力較大
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
劉思明：本地股急彈後息率降 削防守力
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
周顯：上市公司通告 好睇過八卦雜誌
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
湯文亮：股市樓市係唔係手足？
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
太古城黃埔新都城本月首周冰封 限聚令下十大屋苑僅錄21宗 料本月交投大跌
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
十大屋苑首周43宗租賃 多買賣一倍
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
首季申預售樓花急升兩倍 年半新高
澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場
澐瀚轉售為租 4房月租逾6萬入場
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業
Valentino海港城萬呎舖 滿約後結業