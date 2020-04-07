聯盟搞手教人劏房起家

昨中小型業主會辦記者會

呂宇健昨日表示，他的身分只是一名匯控股東，自18歲已持有匯控，因為今次不派息少收了300萬元。他指不排除聯盟內有中小型業主會成員，但聯盟內有超過3000名小股東登記，主要經facebook群組召集。

事實上，昨日記者會舉行地點正是香港中小型業主會會址，據網頁資料，該會設有課程教授如何分間單位，「從談判開價到裝修開則，教你合法、合理、合規地創造被動收入」。中小型業主會亦為社企「民社相寓」的合辦機構之一，據2018年3月資料，民社相寓承接了213間分間房間，其中大部分以市價出租，小部分以優惠租金出租予需要幫助的家庭。

呂宇健等持有順裕寶庭重建

至於協助聯盟舉辦記者會的順裕資產管理，據公司註冊處資料，呂宇健為其母公司順裕資產集團的大股東，據順裕網頁顯示，該行在2018年成立，設有地產投資和財務投資服務。另外，寶庭重建亦由呂宇健等人持有，2018年以8319萬元中標屯門蚊型地，亦曾在當年與其他本地基金投標啟德地皮。