話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息

平均63.5股獲1股 回報1.5厘

匯控年報資料，集團目前擁有約3.25億股庫存股份，若全數用作代替股息派發，匯控已發行206.39億股普通股計算，則平均約每63.5股可獲1股，回報率僅1.5厘左右。

事實上，匯控在2017年開始，股份回購處理已改為全數註銷股份。雖然派出庫存股不需額外發行股票，不過匯控在2016年時已表明計算庫存股不會計算入每股派息，即意味庫存股分派作流通股份，亦會產生股息攤薄效應。

此外，在全球經濟有衰退之虞，再加上各國聯手減息進入低息環境，即使匯控明年復派股息，計算派息的股份增加後，對維持相同每股派息金額的挑戰會有所上升。

光大新鴻基財富策略師溫傑認為，以股代息對股東而言只是聊勝於無的選擇，但即使股東獲派多了股份，但日後派息仍可能被分薄，往後匯控股價未必能回升下，股東持有的股份總值未必會增加。

他又認為，股東成功爭取以股代息的機會不高，因為公司以任何方式派息，都需要在保留盈利中扣減相關金額，等於降低銀行資本，與英國監管當局要求取消派息的動機相違背，未必會獲得批准。