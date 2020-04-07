經濟

話你知：3.25億庫存股難全抵現金股息

【明報專訊】「匯豐小股東權益聯盟」要求匯控（0005）改用「以股代息」的方法，取代被取消了的現金股息，不過亦有意見認為額外發行股份會分薄股權。匯控在2016年首次回購，當年以25億美元回購了3.25億股列入庫存，該批股份截至去年底仍未被註銷或動用。惟即使全部用於代息派發，仍不足以彌補取消了的股息。

平均63.5股獲1股 回報1.5厘

匯控年報資料，集團目前擁有約3.25億股庫存股份，若全數用作代替股息派發，匯控已發行206.39億股普通股計算，則平均約每63.5股可獲1股，回報率僅1.5厘左右。

事實上，匯控在2017年開始，股份回購處理已改為全數註銷股份。雖然派出庫存股不需額外發行股票，不過匯控在2016年時已表明計算庫存股不會計算入每股派息，即意味庫存股分派作流通股份，亦會產生股息攤薄效應。

此外，在全球經濟有衰退之虞，再加上各國聯手減息進入低息環境，即使匯控明年復派股息，計算派息的股份增加後，對維持相同每股派息金額的挑戰會有所上升。

光大新鴻基財富策略師溫傑認為，以股代息對股東而言只是聊勝於無的選擇，但即使股東獲派多了股份，但日後派息仍可能被分薄，往後匯控股價未必能回升下，股東持有的股份總值未必會增加。

他又認為，股東成功爭取以股代息的機會不高，因為公司以任何方式派息，都需要在保留盈利中扣減相關金額，等於降低銀行資本，與英國監管當局要求取消派息的動機相違背，未必會獲得批准。

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