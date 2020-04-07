匯控小股東聯盟：已集2%股權 Webb：興訟浪費金錢 以股代息會攤薄權益

明報記者 歐陽偉昉

呂宇健表示，截至周日聯盟已聯絡逾3000名股東登記，包括機構投資者、家族信託、專業投資者，合共持有匯控股份市值逾100億元，其中單一最大股東是本地機構投資者，持有市值約5億元股份。他指聯盟數日間已有持股2%股東加入，對召開特別股東大會成事機會樂觀。順裕資產管理首席財務官余敬業表示，該行不少專業投資者客戶持有匯控，因此委託該行協助聯盟。

要求委港小股東代表入局

聯盟提出多項要求，包括要求匯控以派發股份取代現金股息，建議調整高層薪酬、停發董事袍金至少一年，以及委任香港小股東代表進入董事局，以反映意見。聯盟表示，暫時未有收到匯控回覆，計劃會與匯控聯絡，並研究向英國監管當局申訴。聯盟表示，因應匯控早前宣稱派息政策不變，維持每年派發0.51美元股息聲明，正徵詢律師團隊意見，研究管理層是否作出失實及誤導陳述，不排除發起法律行動。呂宇健稱，現時只在法律諮詢階段，未有實質行動。另有發言人稱，入稟非聯盟首要選擇，作為匯控股東不希望對簿公堂，希望管理層可作出「合情合理」決定，盡社會責任同時捍衛股東利益。

昨日前特首梁振英及金管局前總裁任志剛亦有評論事件，狠批匯控停派息的做法，其中梁更呼籲港人杯葛該行。有發起人甚至表示，希望邀請任志剛加入聯盟。

Webb：24股售1股製造派息

不過，David Webb在聯盟facebook專頁留言，認為匯控董事會在英倫銀行壓力下取消派息，是在其法定權力以內之事，股東打官司不會有勝算，勸喻不要浪費金錢在法律訴訟。他認為「以股代息」無意義，如同紅股一樣，以股代息只是分薄同一份資產，股東亦要面對碎股問題。

David Webb提醒小股東，匯控取消派息資產並沒有消失，仍然通過匯控歸該行股東所有，所保留利潤將來仍可作為股息或回購之用。對於那些依靠股息生活的股東，他建議可以出售部分股票套現，若股東以每持有24股出售1股比例沽貨，金額已大致等於應取的股息。David Webb認為，股東有積蓄支持生活，其實已比在新冠肺炎疫情期間失去工作而且沒有積蓄的人幸運得多。