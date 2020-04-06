5種支柱增加退休保障

明報記者 黃清瑤

■0支柱

零支柱的定義是指市民毋須供款，其退休開支由政府津貼，是一種水平最低的退休保障。在香港，就提供了長者生活津貼、傷殘津貼及綜合社會保障援助（簡稱綜援）。不但保障能力低，一旦人口老化加劇就會大大增加政府公共開支。

本港退休後長者生活津貼有幾種，一般較為人熟悉的是高齡津貼（俗稱生果金），高齡津貼又分為普通高齡津貼及高額高齡津貼。前者對象為65至69歲人士，並需要經過資產及入息審查，後者對象為70歲或以上人士，並且不需經過資產及入息審查。

當然亦有其他條件限制，兩者皆要求申請人士是居港最少7年的永久性居民，而在緊接申請日期前已連續居港最少一年，在申請前一年，不可離港超過56天。另外申請人亦不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼、傷殘津貼或綜援。

以普通長者生活津貼為例，單身人士每月總入息不可超過7970元，資產總值不可超過35.5萬元；夫婦每月總入息不可超過13050元，資產總值不可超過53.9萬元。而資產的定義，包括土地和非自住物業、股票基金債券等投資項目，自住物業則不包括在內。金額方面，在現行制度下，普通長者生活津貼及高額長者生活津貼每月金額分別為2675元及3585元。

■第1支柱

第一支柱是強制性供款，款項由政府管理，亦是坊間有市民提出的全民退休保障計劃。當市民到達退休年齡後，就毋須通過任何資產審查，可從政府取得固定金額以應付生活開支。在外國如瑞典、日本早已實行，但本港就在問題上仍未有定案。

■第2支柱

第二支柱是指強制性供款，但就由私營機構管理，就本港而言就涵蓋了強積金、職業退休、公務員退休金計劃。不過強積金仍有很大的改善空間，如現時18歲以下人士，或月入不足7100元的市民則不需供款。而實際上，一些以現金支薪的公司更會藉此「走法律隙」，不為僱員供強積金或報細數。

由私人公司管理亦有不同程度的壞處，例如強積金成員不熟悉投資市場，不懂得選擇投資項目，一些退休人士或會於不適當時間提取強積金，或造成巨大損失。另外，不同基金的手續費有分別，亦有機會令回報打折扣。

■第3支柱

第三支柱是指自願性儲蓄，如強積金自願性供款、人壽保險、年金計劃以及個人儲蓄或投資等等。強積金自願性供款可以加大投資金額，好處是可以複息效應為財富值增，不過壞處就如上述。個人儲蓄方面除了一些本地銀行的的定期、活期存款，亦可選擇儲蓄保險及林林總總儲蓄計劃，不過其息率可能會較低，就以近日港元定期為例，息率由0.05厘至1.6厘。以最高1.6厘計算，10萬元的存款金額在一年後僅可取回1600元利息。

至於儲蓄保險則可強制存款，不過保證回報未必高，一旦金融市場上遇上不穩定性，保險公司有權不派發較高息的非保證回報。再計及每年的通脹率，回報有機會大打折扣，但不得不承認是一個強制儲蓄的好方法，尤其對不懂得投資的市民有利。

■第4支柱

第四支柱是指非正規支援、其他正規社會保障及其他個人資產，如長者醫療券計劃、安老按揭 、公共房屋及醫療等等。這些計劃可確保長者退休後，在住屋、醫療及個人資產上都可得保障。以長者醫療券計劃而言，65歲的合資格長者每年可得2000元的醫療券金額。公共房屋方面，又推出「共享頤年」優先配屋計劃、天倫樂優先配屋計劃。

自2011年，政府又推出安老按揭計劃，容許銀行向55歲或以上的人士提供安老按揭貸款。借款人可於選定的年期內每月收取年金，當借款人去世時，繼承人可優先向銀行全數清還安老按揭貸款以贖回物業。選擇不贖回物業，銀行將出售物業以償還欠負的安老按揭貸款。

[退休綢繆]