經濟
退休綢繆

財富管理

5種支柱增加退休保障

【明報專訊】香港在退休制度方面有莫大爭議，近年有本地團體倡議取消強積金對冲機制，亦曾出現全民退休保障的爭論。除了每月營營役役工作，為強積金供款外，你對目前本地退休保障又有多大了解？目前的儲蓄計劃又是否足以應付退休後的生活開支呢？根據世界銀行準則，退休保障可分為5種支柱，數值愈大退休保障能力愈強。

明報記者 黃清瑤

■0支柱

零支柱的定義是指市民毋須供款，其退休開支由政府津貼，是一種水平最低的退休保障。在香港，就提供了長者生活津貼、傷殘津貼及綜合社會保障援助（簡稱綜援）。不但保障能力低，一旦人口老化加劇就會大大增加政府公共開支。

本港退休後長者生活津貼有幾種，一般較為人熟悉的是高齡津貼（俗稱生果金），高齡津貼又分為普通高齡津貼及高額高齡津貼。前者對象為65至69歲人士，並需要經過資產及入息審查，後者對象為70歲或以上人士，並且不需經過資產及入息審查。

當然亦有其他條件限制，兩者皆要求申請人士是居港最少7年的永久性居民，而在緊接申請日期前已連續居港最少一年，在申請前一年，不可離港超過56天。另外申請人亦不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼、傷殘津貼或綜援。

以普通長者生活津貼為例，單身人士每月總入息不可超過7970元，資產總值不可超過35.5萬元；夫婦每月總入息不可超過13050元，資產總值不可超過53.9萬元。而資產的定義，包括土地和非自住物業、股票基金債券等投資項目，自住物業則不包括在內。金額方面，在現行制度下，普通長者生活津貼及高額長者生活津貼每月金額分別為2675元及3585元。

■第1支柱

第一支柱是強制性供款，款項由政府管理，亦是坊間有市民提出的全民退休保障計劃。當市民到達退休年齡後，就毋須通過任何資產審查，可從政府取得固定金額以應付生活開支。在外國如瑞典、日本早已實行，但本港就在問題上仍未有定案。

■第2支柱

第二支柱是指強制性供款，但就由私營機構管理，就本港而言就涵蓋了強積金、職業退休、公務員退休金計劃。不過強積金仍有很大的改善空間，如現時18歲以下人士，或月入不足7100元的市民則不需供款。而實際上，一些以現金支薪的公司更會藉此「走法律隙」，不為僱員供強積金或報細數。

由私人公司管理亦有不同程度的壞處，例如強積金成員不熟悉投資市場，不懂得選擇投資項目，一些退休人士或會於不適當時間提取強積金，或造成巨大損失。另外，不同基金的手續費有分別，亦有機會令回報打折扣。

■第3支柱

第三支柱是指自願性儲蓄，如強積金自願性供款、人壽保險、年金計劃以及個人儲蓄或投資等等。強積金自願性供款可以加大投資金額，好處是可以複息效應為財富值增，不過壞處就如上述。個人儲蓄方面除了一些本地銀行的的定期、活期存款，亦可選擇儲蓄保險及林林總總儲蓄計劃，不過其息率可能會較低，就以近日港元定期為例，息率由0.05厘至1.6厘。以最高1.6厘計算，10萬元的存款金額在一年後僅可取回1600元利息。

至於儲蓄保險則可強制存款，不過保證回報未必高，一旦金融市場上遇上不穩定性，保險公司有權不派發較高息的非保證回報。再計及每年的通脹率，回報有機會大打折扣，但不得不承認是一個強制儲蓄的好方法，尤其對不懂得投資的市民有利。

■第4支柱

第四支柱是指非正規支援、其他正規社會保障及其他個人資產，如長者醫療券計劃、安老按揭 、公共房屋及醫療等等。這些計劃可確保長者退休後，在住屋、醫療及個人資產上都可得保障。以長者醫療券計劃而言，65歲的合資格長者每年可得2000元的醫療券金額。公共房屋方面，又推出「共享頤年」優先配屋計劃、天倫樂優先配屋計劃。

自2011年，政府又推出安老按揭計劃，容許銀行向55歲或以上的人士提供安老按揭貸款。借款人可於選定的年期內每月收取年金，當借款人去世時，繼承人可優先向銀行全數清還安老按揭貸款以贖回物業。選擇不贖回物業，銀行將出售物業以償還欠負的安老按揭貸款。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

陳茂波︰政策思路變 研貸款不限中小企 飲食旅遊業冀政府補貼租金人工
陳茂波︰政策思路變 研貸款不限中小企 飲食旅遊業冀政府補貼租金人工
行會林健鋒：應容勞資停供強積金半年
行會林健鋒：應容勞資停供強積金半年
今年15券商發停業通知 超去年全年
今年15券商發停業通知 超去年全年
的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費
的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費
瑞幸董事長：公司「跑太快摔了一跤」
瑞幸董事長：公司「跑太快摔了一跤」
安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技
安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技
醫藥股看好中生信達藥明翰森
醫藥股看好中生信達藥明翰森
居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%
居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%
SOGO感謝祭延長至近兩月 每層分流促銷 減人流聚集
SOGO感謝祭延長至近兩月 每層分流促銷 減人流聚集
疫情改消費習慣 券商料利福加強網售
疫情改消費習慣 券商料利福加強網售
Carousell推商用版吸本土零售店
Carousell推商用版吸本土零售店
騰訊金融學院招生 培育金融科技人才
騰訊金融學院招生 培育金融科技人才
昆士蘭保險：疫情關店保險未必賠
昆士蘭保險：疫情關店保險未必賠
貿戰加肺炎 東江李沛良：37年來最嚴峻
貿戰加肺炎 東江李沛良：37年來最嚴峻
旅遊達人茶飲品牌疫市開分店 零頂手費插旗旺角 月租減四成至5.5萬
旅遊達人茶飲品牌疫市開分店 零頂手費插旗旺角 月租減四成至5.5萬
蛋糕店生意瀉八成 增賣日式湯飯開源
蛋糕店生意瀉八成 增賣日式湯飯開源
帶量採購壓毛利 國藥料未來影響更大
帶量採購壓毛利 國藥料未來影響更大
港企疫市攻台 盼追回本地失去生意
港企疫市攻台 盼追回本地失去生意
台乏製表業 成鐘表商藍海
台乏製表業 成鐘表商藍海
調查：企業走出去 台灣成首選
調查：企業走出去 台灣成首選
張兆聰：當房企車企破產 入市「執垃圾」
張兆聰：當房企車企破產 入市「執垃圾」
鄺翠玲：分散資產配置建安全網
鄺翠玲：分散資產配置建安全網
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：逆市強勢 平安好醫生購21193
金子：逆市強勢 平安好醫生購21193
張兆聰：必需品行業留意恒安
張兆聰：必需品行業留意恒安
蔡金強：美英雙標與港人奴性
蔡金強：美英雙標與港人奴性
何民傑：疫情增戰爭風險 宜儲備「銀子彈」
何民傑：疫情增戰爭風險 宜儲備「銀子彈」
羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發
羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發
謝偉銓：租置屋邨管理複雜 抗疫具挑戰
謝偉銓：租置屋邨管理複雜 抗疫具挑戰
沈永年：內地買樓應否連車位？
沈永年：內地買樓應否連車位？
疫市避險收息 港元定存可取 分析料港匯持續走強 息率可見3厘
疫市避險收息 港元定存可取 分析料港匯持續走強 息率可見3厘
陸振球：匯豐股東可short call自製高息
陸振球：匯豐股東可short call自製高息
陸振球：非常時期 善用期權
陸振球：非常時期 善用期權
林少陽：再試低點都距離不遠
林少陽：再試低點都距離不遠
技術取勝：中電重上20天線
技術取勝：中電重上20天線
李聲揚：匯控已死 維基當立
李聲揚：匯控已死 維基當立
潘迪藍：內地解封後快速復蘇嗎？
潘迪藍：內地解封後快速復蘇嗎？
蘇沛豐：疫情打擊較輕 東方教育看14元
蘇沛豐：疫情打擊較輕 東方教育看14元
李順威：股災背後的按揭信貸危機
李順威：股災背後的按揭信貸危機
劉思明：強勢股適合波動市炒作
劉思明：強勢股適合波動市炒作
何啟聰：收息股另選擇 中移Call 23538
何啟聰：收息股另選擇 中移Call 23538
瑞銀亞洲：觀望油價反彈 中海油購24126
瑞銀亞洲：觀望油價反彈 中海油購24126
摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444
摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444
周顯：監管當局只會搗亂
周顯：監管當局只會搗亂
何國良：銀行業投資前景值得再三思考
何國良：銀行業投資前景值得再三思考
張佩儀：均衡基金未必適合退休一族
張佩儀：均衡基金未必適合退休一族
王弼：全球效港戴罩 抗疫露曙光
王弼：全球效港戴罩 抗疫露曙光
曾淵滄：低價買匯控如獲提早派息
曾淵滄：低價買匯控如獲提早派息
湯文亮：香港樓價是否硬過條鐵
湯文亮：香港樓價是否硬過條鐵
陳永傑：股跌油挫息難升
陳永傑：股跌油挫息難升
廖偉強：資訊科技改變各行業
廖偉強：資訊科技改變各行業
布少明：代理淘汰戰升級 應撤辣
布少明：代理淘汰戰升級 應撤辣
李志成：樓價三連跌 減辣要及時
李志成：樓價三連跌 減辣要及時
盧楚仁：兩大話題對後市的啟示
盧楚仁：兩大話題對後市的啟示
利奧坊‧凱岸開放戶月租9800元 屋苑新低
利奧坊‧凱岸開放戶月租9800元 屋苑新低
4月新盤暫50成交 平均1日僅10宗
4月新盤暫50成交 平均1日僅10宗
峻源擁多角度靚景
峻源擁多角度靚景
新都城實呎跌回一年前價
新都城實呎跌回一年前價