新都城實呎跌回一年前價

明報記者 歐陽慧恩

將軍澳日出康城新盤OCEAN MARINI於3月份開售，一度成為市場焦點，並搶去不少二手客源，同區新都城上月僅錄14宗成交，較2月16宗略為回落，成交呎價亦較上月跌約1.5%至15740元。美聯區域經理黃少明指，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟走勢未明，準買家入市態度亦更審慎，屋苑近期成交位於2期5座中層C室，3房連雜物房間隔，實用644方呎，以938萬元成交，實呎14565元。

上述單位原業主2013年以628萬元入市，帳面賺340萬元或54%，而同類單位去年做價高見約1100萬元，可見樓價回落幅度明顯，加上現時屋苑放盤量按月增加約一成至約170個，料短期內做價不會顯著反彈。

首都一手持貨12年帳賺七成

至於同區的日出康城首都，則於上月份錄約16宗成交，較2月份的11宗增約45%，其中首都3座右翼高層A室，實用716方呎，3房間隔，原業主微減10萬元後以920萬元售出，實呎12849元，屬市價成交。原業主2008年545.2萬元一手購入，帳面賺近375萬元或69%。

其他地區方面，大埔比華利山別墅再錄蝕讓，翠樺道單號屋新近以1900萬元易手，物業實用1902方呎，5房間隔，另附天台及花園面積共1020方呎，並連2個車位，實用呎價約9989元。原業主則為內地客，2008年2550萬元一手入市，其後曾向銀行兩度加按物業，並向投資者施麗猛加按單位，直至日前終將物業售予施氏，轉手帳面蝕讓650萬元，連同印花稅及代理佣金等雜費，實蝕約780萬元或約三成。

漾日居實呎失守2萬見4年低

九龍站漾日居呎價亦重返4年前，市場消息指，屋苑7座中層A室，實用927方呎，3房間隔，以1848萬元售出，實呎19935元，為屋苑2016年後呎價再度呎穿2萬元水平。原業主2011年以約1250萬元入市，現帳面獲利約598萬元，單位升值近五成。

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