4月新盤暫50成交 平均1日僅10宗

WEST PARK兩房962萬售 項目新高

雖然新盤市場只錄零星交投，但不乏高價成交；興勝創建（0896）今年1月開售至今累沽43伙、套現逾3.15億元的深水埗WEST PARK，過去兩日售出2伙，其中24樓B室以962.829萬元售出，實用493方呎、2房連書房間隔，實呎1.95萬元，成交價創項目新高；另實用同為493方呎的18樓B室，以938.492萬元售出、實呎1.9萬元。

華懋青山公路琨崙錄得4月第二宗成交，昨透過招標以3212.8萬元（連車位），售出藍彩鑽9B號特色戶，實用2324方呎另連572方呎平台和180方呎天台，實呎1.38萬元；項目本月錄得的兩宗成交，套現總額約6325萬元。

新地（0016）旗下將軍澳日出康城晉海II，亦以983.21萬元，售出3A座2樓E室，屬實用559方呎、3房連232方呎平台特色戶，實呎1.75萬元。

琨崙特色戶呎價逼1.4萬

另麗展（0488）表示，旗下與帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，自2018年底開售以來累售584伙，套現62.8億元，現樓示範單位繼續開放；項目提供的23幢洋房已售出11幢，當中9號屋（實用3756方呎），去年以1.615億元售出、實呎4.29萬元，成交價創將軍澳住宅新高。