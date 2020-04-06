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利奧坊‧凱岸開放戶月租9800元 屋苑新低

【明報專訊】新冠肺炎疫情打擊下，新入伙盤租金亦受壓，今年初起收樓的大角嘴利奧坊‧凱岸，屋苑一個開放式迷你戶，新近以月租9800元租出；另大埔白石角雲滙，一個開放戶以1.08萬元租出，兩宗成交均為相關屋苑入伙以來最低月租紀錄。

雲滙開放戶減價一成 1.08萬租出

單位總數514伙為利奧坊‧凱岸，主打開放式及一房戶，代理消息指，屋苑高峰期放租盤數量曾高見170個，令租金受壓。屋苑一個實用為194方呎高層G室開放式戶，業主原叫租1.3萬元，新近減價3200元或25%後，以9800元租出，實呎租金約51元，以月租計為屋苑入伙以來最低租金；以業主2018年6月購入價537萬元計，租金回報率2.2厘。

此外，大埔白石角相繼有多個新盤收樓，繼嘉熙接連有單位以月租低於1萬元租出後，區內代理指，雲滙5座中層B3室，實用284方呎開放式間隔，原以1.2萬元放租，最新以1.08元租出，減價1200元或一成，實呎租金38元，料為屋苑最平月租；業主去年4月以507萬元購入單位，租金回報率2.6厘。

偉華兩房呎價1.4萬 一年低位

二手買賣同錄低價成交，代理消息指，沙田偉華中心1座低層A室，實用358方呎兩房間隔，原業主去年5月叫價628萬元放售，於放盤11個月後，終要減價90萬元或14%，以538萬元售出，實呎15,028元，成交呎價為屋苑近一年低位；惟原業主早於2004年以130萬元購入單位，帳面仍賺408萬元或逾3倍。

美聯首席高級營業經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居連錄成交，其中翠湖居4座低層H室，屬實用552方呎3房間隔，原業主放盤約3個月，在不可樓睇情况下，零議價以600萬元成交，實呎10,870元，屬市價；原業主2008年3月以約145萬元購入，帳面獲利約455萬元，單位12年間升值逾3倍。

十大屋苑7成交 兩個月最差

政府推出「限聚令」，市民減少出外活動。中原地產統計，十大屋苑過去兩日的交投量重回單位數，僅錄7宗成交，按周跌53.3%，為8個周末、即約兩個月來最少，十大屋苑中有6個「捧蛋」，包括港島鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城和沙田第一城。

相關字詞﹕新冠肺炎疫情 限聚令 雲滙 偉華中心 減租 利奧坊.凱岸 十大屋苑

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