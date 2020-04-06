李志成：樓價三連跌 減辣要及時

2月售價指數主要反映疫情爆發初期，準買家為避疫減少外出睇樓，部分業主減價吸引買家入市，令樓價受壓，並未完全反映疫情影響。疫情目前仍嚴峻，環球股市波動，港股首季大跌16%，而政府日前推「限聚令」，進一步打擊市場氣氛，發展商隨即減慢推售全新盤步伐，亦窒礙睇樓活動，在二手業主減價下始錄得成交，相信未來樓價仍有下調空間，預計3月私人住宅售價指數跌幅有機會進一步擴大。

宜取消壓力測試 放寬按揭成數上限

差估署統計數字亦顯示，去年私人住宅的落成量為13640伙，按年減少35%，同時較原先預測少逾三成。報告亦預測今年私人住宅落成量達20850伙，按年升逾五成，但疫情有機會影響施工進度，預料實際落成量難以達標，意味未來供應持續低企。過去政府曾推出不同程度的「辣招」監管樓市，但樓價仍反覆向上，而最近疫情影響下樓價調整，加上零息時代重臨，部分辣招與收緊按揭措施基本上已經過時，建議政府加以檢討，降低壓力測試的加息水平，甚至適時撤辣，取消壓力測試機制，亦可考慮分段放寬逾1000萬元物業按揭成數上限，並逐步放寬3年內賣樓需繳付的額外印花稅（SSD）等辣稅，提升二手流通。

香港置業行政總裁

[李志成]