布少明：代理淘汰戰升級 應撤辣

此外，根據今年首兩個月註冊量及平均持牌代理人數所計算，現時相等於平均11.6名代理爭一張單，競爭是有紀錄以來最激烈。

在經濟衰退及失業率持續上升下，行業淘汰戰明顯正進一步升級，倘若代理不好好積極努力和裝備自己，恐怕亦難以在這場汰弱留強戰中生還，被迫加入「失業大軍」。

眾所周知，除了金融業外，地產業亦是本港經濟最重要支柱之一，如果政府現在適時「撤辣」，一方面可增加二手供應，重新激活樓市，打通換樓鏈，助港人適當配置資產，令有需要資金流轉的市民不用被辣招「綁死」。

另一方面「救樓市」相等於間接「救經濟」，此舉可對本港經濟起穩定作用。筆者建議，政府考慮「撤辣」時可從以下多個層面着手。第一，放寬供款比率，全面取消三厘壓測基準；第二，寬免首次置業人士印花稅；第三，放寬住宅物業按揭成數至2000萬或以下，以免二手供應出現「斷層」。第四，取消額外印花稅(SSD)，並將雙倍印花稅(DSD)稅率下調至推出「加強版」前，為市民換樓開方便之門；最後是降低非住宅物業的印花稅率，由最高的8.5%降至4.25%，即辣招於2013年生效前的水平。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]