廖偉強：資訊科技改變各行業

從前筆者在公司集團工作的期間，是公司首批地產代理使用電腦作支援，當年筆者沒有抗拒新的嘗試，帶領自己的組別最先接觸電腦的應用，成為公司試驗的白老鼠。電腦的應用導致生意速度加快及數據整齊，不知道是否這個原因，在1989年的某一個月份，筆者的分行，居然能夠成為全港首家做到超過百萬佣金生意的代理公司。筆者對任何的新事物從來不會抗拒，只會第一時間從中學習、吸收、了解及應用，當知道這些產品及武器能夠令生意增加。

目前資訊科技發達，新一代的買家都喜歡用智能電話或電腦上網去尋找合適的樓盤，地產代理是傳統的行業，在社會進步及資訊科技發達的年代，如果行業仍然故步自封，墨守成規的話，沒有配合大時代的轉變，就會和社會脫節，更不能夠和市場新一代的買家接軌。地產代理能夠做到生意，除了自己的能力及人際關係之外，亦需要公司的品牌支援，更加需要資訊科技作武器，所以，經過今次新冠病毒疫情之後，更加體驗到資訊科技的重要。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]