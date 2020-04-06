陳永傑：股跌油挫息難升

新冠肺炎蔓延世界各地，石油需求驟降自然令通脹難以肆虐。同時世界股市大挫，經濟動力大減，更需要低息維持經濟穩定。高油價對於通脹有推動作用，但現在油價下滑至25美元附近，反彈無力，無法推動通脹向上。自然不必動用高息鎮壓通脹，息魔可繼續休息。再者，世界股市亦受疫情重創，大跌超逾30%的股市俯拾皆是，熊市已在股市橫行，經濟過熱不易復見，美國甚至要以無限量寬、超低息或負利率刺激經激復蘇。

在油股齊跌的環境之下，激活經濟是最重要的動作，所以，相信主要國家繼續以超低利率或負利率推動經濟，避免步入經濟衰退以至蕭條險地。

新冠肺炎打擊 美勢加入負利率陣營

由於疫症對經濟造成嚴重傷害，未來一年很難會提高利率為經濟製造麻煩，連美國息口亦有機會再創新低，打破2015年底前的0至0.25厘低紀錄。雖然聯儲局主席鮑威爾覺得負利率不適合美國，但在歐盟及日本經已負利率，美國面對新型肺炎打擊，加入負利率陣營並非完全不可能，而美國總統特朗普亦傾向美國出現負利率以提高美元貨幣及利率競爭力，祭出負利配合經濟發展率並非不可能。低息過往已能刺激本港樓價拾級而上，負利率推動樓市能力更大。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]