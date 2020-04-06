經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：低價買匯控如獲提早派息

【明報專訊】匯控（0005）突然宣布取消派息，是除息之後宣布的，並預告今年餘下的時間也不會派息，匯控是許多散戶包括我長期持有收息的股票。有些散戶更是在近日為了9厘息而買入，就更加不是味兒。從2016年開始，匯控很穩定地每年派息51美仙，約等於4港元，這一次突然取消已除權的派息21美仙，結果自然是股價大幅下跌。

有人選擇在宣布取消派息之後賣掉匯控，那是雙重損失，匯控在宣布取消派息後的第一天，股價下跌4.2元，那是超過過去幾年裏每年的派息金額，除息後，股價理論上會自動下跌，跌幅相等於所派發的股息，因此，在宣布取消派息後沽出匯控的人，不但損失21美仙的股息，也損失4.2元的股價，所以說是雙重損失；相反地，以便宜價買入者，就相等於提早一年收足一年的股息，之後股價再下降已經是其他新的因素所導致，取消派息導致的壞消息算是已經出現了，也該消化並顯示於股價上。

政府命令難違 開股東會徒然

現在，仍有人憧憬匯控管理層有沒有機會重新考慮派息或將來遷冊香港，避開英國政府的監管，我覺得機會幾乎等於零。

這一次匯控取消派息，是接到英國政府的命令，除匯控外，渣打（2888）及其他英國註冊的銀行同樣接到相同的命令，這是政府的命令，有法律效用，根本不可能違反。

因此，期望管理層重新考慮派息是不實際的，召開特別股東大會通過動議也一樣沒有用。

將來匯控會不會再度遷冊？有家美資銀行出了一份許多人引用的報告，說去年匯控在香港賺到120億美元，在英國只賺到17億美元，而且匯控有大批股東在香港與中國內地，匯控也正打算進軍內地市場……我認為匯控再度遷冊香港的機會也是很低，除非有一天匯控的香港加內地的控股權超過51%，匯控才有機會再度遷冊，並重組管理層。

上個世紀90年代之前，匯豐本來就是香港的銀行，不但在香港註冊，更有非正式的香港中央銀行的地位，道理很簡單，那時候香港的政府是英國殖民地政府。匯豐當時沒有大股東，最大股東僅持有1%股份，但是匯豐管理層幾乎由英國人壟斷，原因仍然是因為當時香港是英國殖民地政府所統治。

保英國人利益 再遷冊機會微

但上世紀90年代之後，匯豐高層開始思考1997年回歸的問題，如果匯豐不遷冊，如果匯豐不改變股東的結構，1997年之後，英國人還有機會壟斷管理層嗎？也因為這個原因，當年的匯豐就决定收購英國的米特蘭銀行，並把米特蘭銀行的股東變成今日匯控的股東，使到英國的股東成為新匯控的大股東，永保英國人的利益。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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