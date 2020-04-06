王弼：全球效港戴罩 抗疫露曙光

至於另一重要戰場石油股，雖然5月紐約期油曾低見19.27美元，比3月12日油價再跌12美元，但王弼之前買下的西方石油（OXY）拒絕再跌，OXY周五收市價13美元，比3月12日的低位9.44美元升了38%，3月16日本欄提議12美元樓下可購，現在應略有微利。

現市况買OXY 高難度動作

當然，在這種情况買入OXY，本欄已經聲明是高風險高回報膽博膽的高難度動作，有跟的讀者，可能不只期待微利，但若繼續持有，一定要有破釜沉舟的勇氣，因為在3月12日低見9.44美元後，OXY曾於3月26日暴升至15.29美元，但在4月1日跌回10.21美元，上周五開市前又高見14.2美元，股齡淺沒見世面的投資者很容易嚇破膽，王弼強烈建議讀者，切勿亂跟。

油價低迷 且看油國忍多久

為什麼王弼還看好OXY，因為我想看看普京和沙特王儲MbS，能夠忍受油價在20美元水平多久。OXY雖然只是一間私人企業，但多份報告指出，在MbS發動油價戰之前，只要油價在30美元以上，OXY已有盈利，但經油價大跌，OXY大幅削減派息（不過仍有息派，比匯控（0005）要好），董事局改組，高層大幅減薪，有研究指，營運開採成本已經低至7美元一桶，當然要加上工資和利息開支等成本，但相信總成本應已減到20至25美元水平。

更重要的是，OXY在2020年沒有債券到期，我倒想看，究竟普京、MbS以至伊朗、伊拉克、利比亞和委內瑞拉等國家，能不能忍受低油價至年底。果然，同樣非常着急的特朗普，邀約普京和MbS商討減產托油價，雖然還未成事，但普京已經放風，希望油價重見42美元。

當然，只靠減產不可能讓油價重上42美元，還要看目前的瘟疫何時完結。不過，我認為上周最重磅的一個消息，是美國疾控中心（CDC）建議國民戴布口罩抗疫，這是扭轉美國以致西方一向抗拒戴口罩的重要一步。

這世代靠常識自救

其實口罩能抗疫，根本是常識，雖然口罩未必能過濾病毒進入口鼻，但一定減低我們說話時口水花四濺，只要人人肯戴口罩，數字上一定減低傳播，布口罩隔病毒的功能有限，但好處是可以重複使用，不怕短缺，總之，隔一隔總有助減低飛沫傳播，我相信各國只要肯跟香港人人戴罩的習慣，疫情被壓下指日可待。

至於世衛那班專家到現在才引用香港例子，說戴口罩可能有用，我只可以說，在這世代，只有常識才能自救！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]